Ольга Стефанішина / © Getty Images

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Колишню віцепрем’єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і міністерку юстиції Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному впливі на формування конкурсної комісії з відбору голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), щоб забезпечити призначення на цю посаду заздалегідь визначеної особи.

Про це під час судового засідання заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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За словами прокурора, Стефанішина діяла спільно з державним секретарем Міністерства юстиції Олександром Буханевичем.

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«Спільно з іншими особами здійснювала незаконний вплив на суб’єктів ухвалення рішень, фактично членів конкурсної комісії, щодо призначення керівників правоохоронних органів, інших органів державної влади, з метою забезпечення призначення на відповідні посади заздалегідь визначених осіб», — заявив прокурор.

Він стверджує, що йдеться, зокрема, про конкурс із відбору голови НАЗК, який тривав із вересня 2023 року до лютого 2024 року.

«Пані Стефанішина, перебуваючи на посаді віцепрем’єр-міністра України, та Олександр Буханевич, перебуваючи на посаді державного секретаря Міністерства юстиції, впливали на ухвалення рішення… щодо призначення голови Національного агентства з питань запобігання корупції», — зазначив представник САП.

Прокурор також заявив, що сторона обвинувачення вважає ці твердження підтвердженими матеріалами кримінального провадження. За його словами, серед доказів є листування державного секретаря Міністерства юстиції Олександра Буханевича.

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Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про нову підозру колишній пані послу України у Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішиній. Її підозрюють у незаконному збагаченні.

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