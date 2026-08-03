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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1075
Час на прочитання
2 хв

«Не вірте казкам»: Залужний заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО

«Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо»: дипломат та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний різко розкритикував НАТО та закликав шукати нові гарантії безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Валерій Залужний

Валерій Залужний / © Associated Press

Посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний не віртить, що наша держава зможе вступити до НАТО.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на слова Залужного у дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді послів у Києві.

«Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!» — вважає Залужний.

Серед іншого, перепоною для вступу України в НАТО він назвав той факт, що «неможливо приєднуватися в тим рівнем розвитку, який є в Збройних Силах України… до організації, яка володіє доктринами Другої світової війни».

Залужний критично висловився про сучасний стан Альянсу. На його думку, НАТО розвивається недостатньо швидко, а його військові підходи не відповідають сучасним викликам.

«Скоріш за все НАТО залишиться в тому ж самому вигляді, який є, і буде років 12, як Україна, переходити на стандарти, які необхідно досягти, щоб хоча б дорівнюватися рівні половину хоча би рівня Російської Федерації», — заявив він.

Тим не менш, посол визнав, що Україні потрібні технології країн НАТО, у тому числі щодо антибалістики, космічних можливостей тощо.

Говорячи про майбутні гарантії безпеки, Залужний заявив, що Україна має орієнтуватися на нові військово-політичні об’єднання.

«Україна… буде прив’язуватися до блоків і союзів, які, мабуть, будуть формуватися. Імовірніше за все, ми будемо вести мову про європейський військовий безпековий блок».

Також він вважає ефективним механізмом гарантій безпеки членство України у коаліції JEF (Об’єднані експедиційні сили).

«З 2015 року у JEF сформовано органи управління. Так, вони слабенькі, да, вони ще не на тому рівні, що можна казати, які відповідають нам», — додав Залужний, висловивши жаль, що Україна не працює над вступом до JEF.

Раніше британська розвідка повідомила, що Путін готує масштабну провокацію проти НАТО.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1075
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