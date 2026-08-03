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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
371
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Росія вгатила по складах із продуктами біля Дніпра: спалахнула масштабна пожежа

Дрони РФ вдарили по складах із харчами біля Дніпра.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Дніпро

Атака РФ на Дніпро / © Олександр Ганжа

У передмісті Дніпра через удар ворожого безпілотника 3 серпня сталася масштабна пожежа на складах із харчовими продуктами.

Про це повідомляє Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОДА (ОВА).

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Він зазначив, що пожежа виникла внаслідок ворожої атаки із застосуванням БпЛА. Під удар потрапили складські приміщення, де зберігалися продукти харчування.

На місці події працюють відповідні служби, а інформація щодо можливих постраждалих наразі з’ясовується.

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Нагадаємо, російські війська завдали чергових нищівних ударів по цивільних об’єктах та інфраструктурі Херсона, Харкова та Полтавщини, внаслідок чого є численні поранені та руйнування.

Раніше ми писали, що російські окупаційні війська атакували рейсовий мікроавтобус у Дніпропетровській області, застосувавши FPV-дрон. У момент удару в маршрутці перебували цивільні пасажири.

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Дата публікації
Кількість переглядів
371
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