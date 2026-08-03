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Росія вгатила по складах із продуктами біля Дніпра: спалахнула масштабна пожежа
Дрони РФ вдарили по складах із харчами біля Дніпра.
У передмісті Дніпра через удар ворожого безпілотника 3 серпня сталася масштабна пожежа на складах із харчовими продуктами.
Про це повідомляє Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОДА (ОВА).
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Він зазначив, що пожежа виникла внаслідок ворожої атаки із застосуванням БпЛА. Під удар потрапили складські приміщення, де зберігалися продукти харчування.
На місці події працюють відповідні служби, а інформація щодо можливих постраждалих наразі з’ясовується.
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Раніше ми писали, що російські окупаційні війська атакували рейсовий мікроавтобус у Дніпропетровській області, застосувавши FPV-дрон. У момент удару в маршрутці перебували цивільні пасажири.