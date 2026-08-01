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Росія вдарила по двох обласних центрах бомбами і дронами: загинула жінка, багато поранених
Російські війська завдали чергових нищівних ударів по цивільних об’єктах та інфраструктурі Херсона, Харкова та Полтавщини, внаслідок чого є численні поранені та руйнування.
Минула доба та ранок позначилися черговою ескалацією ворожих атак по цивільній та критичній інфраструктурі кількох регіонів України. Окупанти завдали авіаудару по Херсону, атакували безпілотниками заправку в Харкові та влучили у залізничні об’єкти на Полтавщині. Наразі медики надають допомогу десяткам постраждалих, а оперативні служби ліквідовують наслідки влучань.
Авіаудар по Херсону: кількість постраждалих зросла до 10
Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Херсону зросла.
До лікарні доправили ще 10 постраждалих віком від 21 до 72 років. Серед них — 59-річна, 72-річна, 63-річна та 61-річна жінки, а також 48-річний, 40-річний, 25-річний, 70-річний і 65-річний чоловіки та 21-річна дівчина. Про це повідомляє Херсонська міська рада у Telegram.
У більшості постраждалих медики діагностували вибухові травми та акубаротравми. Також є пацієнти із закритими черепно-мозковими травмами, переломами, забійними й уламковими пораненнями. Одну 72-річну жінку госпіталізували до хірургічного відділення.
Медики надають постраждалим необхідну допомогу.
У Харкові безпілотник влучив у АЗС
У Харкові ворожий дрон влучив по АЗС.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
«Влучання ворожого ударного БПЛА по АЗС у Шевченківському районі», — зазначив Терехов.
Удар по залізниці на Полтавщині
Ворог вкотре атакував Полтавщину.
Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у Telegram.
Зафіксовано падіння БпЛА на відкритій території у Миргородському районі.
Також безпілотник влучив в обʼєкт залізничної інфраструктури у Лубенському районі.
Станом на зараз інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.
Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували рейсовий мікроавтобус у Дніпропетровській області, застосувавши FPV-дрон. У момент удару в маршрутці перебували цивільні пасажири.