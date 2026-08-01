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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
2 хв

Росія вдарила по двох обласних центрах бомбами і дронами: загинула жінка, багато поранених

Російські війська завдали чергових нищівних ударів по цивільних об’єктах та інфраструктурі Херсона, Харкова та Полтавщини, внаслідок чого є численні поранені та руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Удар по Херсону

Удар по Херсону / © ДСНС

Минула доба та ранок позначилися черговою ескалацією ворожих атак по цивільній та критичній інфраструктурі кількох регіонів України. Окупанти завдали авіаудару по Херсону, атакували безпілотниками заправку в Харкові та влучили у залізничні об’єкти на Полтавщині. Наразі медики надають допомогу десяткам постраждалих, а оперативні служби ліквідовують наслідки влучань.

Авіаудар по Херсону: кількість постраждалих зросла до 10

Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Херсону зросла.

До лікарні доправили ще 10 постраждалих віком від 21 до 72 років. Серед них — 59-річна, 72-річна, 63-річна та 61-річна жінки, а також 48-річний, 40-річний, 25-річний, 70-річний і 65-річний чоловіки та 21-річна дівчина. Про це повідомляє Херсонська міська рада у Telegram.

У більшості постраждалих медики діагностували вибухові травми та акубаротравми. Також є пацієнти із закритими черепно-мозковими травмами, переломами, забійними й уламковими пораненнями. Одну 72-річну жінку госпіталізували до хірургічного відділення.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

У Харкові безпілотник влучив у АЗС

У Харкові ворожий дрон влучив по АЗС.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

«Влучання ворожого ударного БПЛА по АЗС у Шевченківському районі», — зазначив Терехов.

Удар по залізниці на Полтавщині

Ворог вкотре атакував Полтавщину.

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у Telegram.

Зафіксовано падіння БпЛА на відкритій території у Миргородському районі.

Також безпілотник влучив в обʼєкт залізничної інфраструктури у Лубенському районі.

Станом на зараз інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували рейсовий мікроавтобус у Дніпропетровській області, застосувавши FPV-дрон. У момент удару в маршрутці перебували цивільні пасажири.

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Дата публікації
Кількість переглядів
262
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