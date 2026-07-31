Що зміниться для українців від 1 серпня: бронь по-новому, пенсії, виплати і не тільки

Україна / © КМДА

Реклама

У серпні 2026 року на українців чекає низка суттєвих нормативних та соціально-економічних змін. Частина з них стосується правового режиму воєнного стану та процедур мобілізації, інші регулюють порядок виплати пенсій, надання державної допомоги сім’ям із дітьми та ВПО та інше.

ТСН.ua зібрав усі подробиці майбутніх оновлень.

Реклама

Мобілізація в Україні: подовжили воєнний стан

Президент Володимир Зеленський підписав закони про подовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів — від 2 серпня 2026 року.

Реклама

Законопроєкт №15401 про продовження воєнного стану підтримали 313 народних депутатів (двоє парламентарів проголосували проти, 21 — утримався). Це вже двадцяте рішення чинного скликання Верховної Ради щодо продовження дії відповідних надзвичайних заходів.

Бронювання працівників від мобілізації — що зміниться

До 10 серпня підприємства, які мають статус критично важливих, зобов’язані повторно підтвердити відповідну категорію. Для цього необхідно надати довідку про середню заробітну плату співробітників і податкову звітність за останній місяць.

Наявність лише одного з критеріїв більше не є достатньою підставою для підтвердження статусу. Підприємства мають документально засвідчити відповідність кільком вимогам одночасно:

чисельності працівників та обсягам діяльності;

обсягам сплачених податків і зборів;

наявності матеріально-технічної бази (техніки та обладнання);

виконанню державних оборонних замовлень;

дотриманню встановлених норм військового обліку.

За рішенням Кабінету Міністрів, підприємства, які отримали критичний статус станом на 2 червня 2026 року, зберігають його на визначений термін, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року. Зазначені обмеження не поширюються на підприємства оборонно-промислового комплексу, а також на компанії, які подадуть необхідну звітність до 10 серпня та відповідатимуть оновленим вимогам.

Реклама

У Міністерстві економіки також триває обговорення щодо встановлення фіксованих термінів для підтвердження статусу критично важливого підприємства. Якщо компанія не підтвердить відповідність критеріям до 1 вересня (зокрема щодо показника середньої заробітної плати), відповідний статус може бути скасовано.

У фаховому об’єднанні Diia.City Union рекомендують підприємствам не відкладати подання документів для перепідтвердження статусу, щоб запобігти затримкам у процедурі бронювання кадрів.

Пенсія в Україні — як зміняться виплати

У серпні для окремих категорій українських пенсіонерів передбачено автоматичний перерахунок виплат за рахунок вікових надбавок. Право на щомісячну компенсаційну доплату мають особи, які досягли відповідного вікового рубежу:

від 70 до 74 років включно — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Перерахунок проводиться Пенсійним фондом автоматично після досягнення особою відповідного віку, звернення до органів ПФУ або подання додаткових заяв не вимагається.

Реклама

Страховий стаж в Україні — головні зміни

Від 2 серпня процес оформлення пенсій в Україні стане набагато простішим. Пенсійний фонд самостійно братиме інформацію про стаж роботи із державних реєстрів. Українцям більше не доведеться збирати паперові довідки, якщо ці дані вже є в базах, тому розгляд документів пришвидшиться.

Крім того, оновлено умови зарахування страхового стажу. Окремі періоди роботи можуть бути зараховані до стажу навіть за наявності заборгованості роботодавця зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), але виключно за дотримання таких умов:

Роботодавець своєчасно подавав звітність про нараховану заробітну плату. Нарахована сума внеску була не нижчою за мінімальний страховий внесок.

За таких умов період роботи зараховується до загального страхового стажу особи для визначення права на вихід на пенсію за віком. Проте неоплачені періоди ЄСВ не враховуватимуться під час розрахунку безпосереднього розміру пенсійних виплат.

Виплати до Дня Незалежності — хто отримає

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №602, до Дня Незалежності окремим категоріям громадян передбачено надання разової грошової допомоги у розмірі від 450 до 3 100 гривень:

3 100 гривень: особи з інвалідністю внаслідок війни I групи та колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання з інвалідністю I групи;

2 900 гривень: особи з інвалідністю внаслідок війни II групи;

2 700 гривень: особи з інвалідністю внаслідок війни III групи;

1 000 гривень: учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів і гетто;

650 гривень: члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також подружжя померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, які не одружилися вдруге;

450 гривень: учасники війни, колишні в’язні концтаборів, особи, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів.

Процедура нарахування виплат різниться. Так, пенсіонерам і пільговикам гроші прийдуть автоматично разом із серпневою пенсією, а військовослужбовцям їх перекажуть на рахунки військових частин за поданням командування.

Тим, хто не отримує пенсію та не перебуває на військовій службі, необхідно самостійно подати заяву до Пенсійного фонду. Зробити це можна онлайн на порталі ПФУ, або ж особисто звернувшись до сервісного центру чи ЦНАПу. Особи, які набули права на виплату до 24 серпня, але не отримали кошти до 1 жовтня, мають право звернутися за отриманням допомоги пізніше.

«Пакунок школяра»: державна допомога першокласникам

В Україні продовжується програма підтримки сімей, у межах якої батькам надається одноразова виплата у розмірі 5 000 гривень на підготовку дитини до першого класу.

Ці кошти є цільовими і надаються у безготівковій формі на спеціальний банківський рахунок. Витратити їх можна виключно на придбання шкільної форми, взуття, канцелярського приладдя та навчальних матеріалів.

Отримати гроші можуть усі родини, які законно проживають в Україні разом із майбутнім школярем. Батькам не потрібно нікуди звертатися чи збирати документи: школи самі складуть списки першокласників і передадуть їх до Пенсійного фонду. Оплачує цю програму держава за підтримки міжнародних донорів.

Школа інклюзивності — головні нововведення

Від 1 серпня 2026 року набирає чинності оновлений Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. Згідно з новими нормами, заклади освіти не мають права відмовляти у створенні інклюзивного класу за наявності хоча б однієї заяви від батьків дітей, які потребують другого — п’ятого рівня підтримки. Для учнів із першим рівнем підтримки окремий інклюзивний клас не створюється, а учні розподіляються між звичайними класами.

Зазвичай в одному інклюзивному класі може навчатися максимум троє дітей з особливими освітніми потребами. З них лише один учень може мати найвищі рівні підтримки (четвертий або п’ятий), до двох дітей — третій рівень, або всі троє — другий.

Однак на час дії воєнного стану ці нормативи змінили: тепер у класі дозволяється навчати до двох дітей із четвертим чи п’ятим рівнем підтримки або до п’яти учнів із другим чи третім рівнем. Якщо ж дітей більше, а відкрити ще один клас школа не може, місцеве управління освіти зобов’язане запропонувати батькам найближчий альтернативний заклад і допомогти із зарахуванням.

Здорожчення проїзду — що варто знати

Від 1 серпня у Києві змінюються тарифи на проїзд у приватних маршрутних таксі: вартість поїздки становитиме від 20 до 25 гривень залежно від маршруту. Самі перевізники пояснюють підвищення цін дорогим пальним та нестачею водіїв. Здорожчати проїзд мав ще 15 липня, одночасно з комунальним транспортом Києва, але тоді нові тарифи вирішили відкласти на два тижні.

Окрім цього, у Вінниці від 1 серпня 2026 року набувають чинності нові тарифи КП «Вінницька транспортна компанія» відповідно до рішення виконкому міськради від 23 липня:

Муніципальний транспорт (трамвай, тролейбус, автобус): разовий квиток коштуватиме 25 грн.

Приватні маршрутки: вартість проїзду становить 30 грн (підвищення відбулося раніше, від 15 липня).

Новий потяг Перемишль — Франкфурт-на-Майні: що це дасть українцям

Від 31 липня залізничний перевізник Leo Express переходить на виконання суцільного залізничного маршруту між Перемишлем та Франкфуртом-на-Майні (через Краків, Остраву, Прагу та Дрезден) без використання тимчасового автобусного сполучення на території Польщі.

Пасажири з України можуть скористатися рейсом через стикувальні поїзди «Укрзалізниці» до Перемишля з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Кременчука та Одеси.

Розклад руху поїзда Leo Express:

Відправлення з Перемишля: 12:04 — прибуття до Франкфурта: 07:22 (наступного дня).

Зворотний рейс із Франкфурта: 15:03 — прибуття до Перемишля: 11:25.

Нотифікація косметичної продукції

Від 3 серпня в Україні вводяться нові вимоги до косметичної продукції: усі нові товари, які вперше вводяться в обіг на ринку, підлягають обов’язковій офіційній реєстрації (нотифікації) із визначенням відповідальної особи за якість продукту.

Продукція, випущена в обіг до набрання чинності цими нормами, залишатиметься у продажу до закінчення терміну її придатності без вилучення з роздрібних мереж.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, який розмір мінімальної пенсії для людей з I групою інвалідності станом на липень 2026 року.

Новини партнерів