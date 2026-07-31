Українців очікує погодне випробовування: прогноз на 1 серпня

Спека накриє Україну в перші дні серпня / © pexels.com

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Погода в Україні в суботу, 1 серпня, перебуватиме під впливом теплих повітряних мас. По всій країні буде сухо, сонячно, ясно та переважно спекотно.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

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Погода на 1 серпня

У західних областях сонячно, ясно, без опадів. Середня нічна температура повітря +18 +21 градус, денна +30 +33 градуси.

У північних областях сонячно, ясно, місцями мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +17 +20 градусів, денна +29 +31 градус.

У центральних областях сонячно, ясно, без опадів. Нічна температура повітря +17 +19 градусів, денна +25 +27 градусів.

У південних областях сонячно, ясно, місцями мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +17 +20 градусів, денна +28 +30 градусів.

У східних областях сонячно, ясно, без опадів, місцями мінлива хмарність, невеликий дощ. Нічна температура повітря +17 +19 градусів, денна +26 +28 градусів.

Нагадаємо, синоптики оприлюднили кліматичну характеристику серпня для України — багаторічний аналіз погоди за минулі роки, а також прогноз на цей рік. За прогнозом, середня місячна температура очікується на два градуси вищою за норму, а кількість опадів залишиться в межах норми.

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