ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
1 хв

Українців очікує погодне випробовування: прогноз на 1 серпня

На українців чекає спекотна погода. Температура помітно підвищиться.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Спека накриє Україну в перші дні серпня

Спека накриє Україну в перші дні серпня / © pexels.com

Погода в Україні в суботу, 1 серпня, перебуватиме під впливом теплих повітряних мас. По всій країні буде сухо, сонячно, ясно та переважно спекотно.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Погода на 1 серпня

  • У західних областях сонячно, ясно, без опадів. Середня нічна температура повітря +18 +21 градус, денна +30 +33 градуси.

  • У північних областях сонячно, ясно, місцями мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +17 +20 градусів, денна +29 +31 градус.

  • У центральних областях сонячно, ясно, без опадів. Нічна температура повітря +17 +19 градусів, денна +25 +27 градусів.

  • У південних областях сонячно, ясно, місцями мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +17 +20 градусів, денна +28 +30 градусів.

  • У східних областях сонячно, ясно, без опадів, місцями мінлива хмарність, невеликий дощ. Нічна температура повітря +17 +19 градусів, денна +26 +28 градусів.

Нагадаємо, синоптики оприлюднили кліматичну характеристику серпня для України — багаторічний аналіз погоди за минулі роки, а також прогноз на цей рік. За прогнозом, середня місячна температура очікується на два градуси вищою за норму, а кількість опадів залишиться в межах норми.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie