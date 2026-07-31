Поповнення штурмовиків "заморожено": у "Скелі" розкрили причину

Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» / © Полк "Скеля"

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Поповнення 425-го окремого штурмового полку «Скеля» новобранцями тимчасово призупинене. У підрозділі повідомили, що це пов’язано з масштабною перевіркою Генштабу ЗСУ щодо справедливості розподілу особового складу у війську.

Про це розповів начальник відділення комунікацій 425-го ОШП «Скеля» Олексій Братущак, повідомляє «Суспільне».

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Братущак розповів, що Генштаб розпочав перевірку комплектування військових частин і справедливості розподілу особового складу в Збройних силах. У полку зазначили, що розуміють причини такого рішення та підтримують ініціативу.

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«Ми розуміємо, чому це сталося. Генеральний штаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей загалом у ЗСУ. Ми вітаємо таку ініціативу та готові зі свого боку всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі», — заявив представник «Скелі».

Також він нагадав, що «Скеля» бере участь у програмі дроново-штурмових підрозділів. Станом на кінець липня полк входить до двадцятки підрозділів Сил оборони за кількістю цілей, уражених безпілотними системами.

У підрозділі наголосили, що послідовно впроваджують інноваційні технології у штурмових операціях. За словами представників полку, це дозволяє залучати менше військовослужбовців і знижувати ризики для особового складу.

У «Скелі» також зазначили, що подальший розвиток підрозділу пов’язують із розширенням можливостей глибинної розвідки та ураження російських сил у тилу.

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Чи справді припинили поповнення штурмових полків ЗСУ

Інформація про те, що штурмові полки Сухопутних військ ЗСУ нібито припинили отримувати новобранців за розпорядженням головнокомандувача, є неправдивою. За даними ТСН із посиланням на військові підрозділи, на тлі формування нових бригад відбувається перегляд комплектації для забезпечення справедливого розподілу людей, проте штурмові полки продовжують отримувати свою частку новобранців. Водночас триває трансформація цих полків у Сили швидкого реагування.

Раніше ЗМІ поширили дані про нібито зупинення поповнення таких частин від 26 липня.

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