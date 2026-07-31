Українцям "світить" штраф 2500 євро: біженка попередила співвітчизників про халепу у Німеччині

Штраф / © Unsplash

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Українка на імʼя Олена розповіла, чим може обернутися для неї в Німеччині історія з вакцинацією її середнього сина.

Своєю історією жінка із ніком @olenazavalishyna_trichologist поділилася в Instagram.

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Українці загрожує штраф 2500 євро

«Ми українці, які живуть у Німеччині, і нам загрожує штраф до 2500 євро. І все через вакцинацію нашого середнього сина», — почала Олена.

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Жінка додала, що їй 41 рік і вона багатодітна мама-підприємець.

«Вже п’ятий рік ми з родиною проживаємо в Німеччині. Наші старші діти весь цей час навчаються тут у школі, а старший син уже її закінчив. І весь цей час у нас не вимагали жодних підтверджень вакцинації. Ось лише кілька місяців тому нам прийшов офіційний лист із вимогою надати підтвердження вакцинації від кору нашого середнього сина, інакше нам може загрожувати штраф до 2500€», — каже авторка відео.

Проблема полягає в тому, що картка щеплень хлопця залишилася в Україні, у школі, де він навчався до переїзду.

«Звичайно, ми одразу звернулися туди, але нам відповіли, що документ можуть видати лише особисто, якщо ми приїдемо і заберемо його», — додала Олена.

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Також школа може видати інформацію, якщо отримає запит українською, що німці робити не хочуть. А Олена ж наразі перебуває у декретній відпустці.

Реакція Мережі

У коментарях люди поділилися своїм досвідом та дали поради:

«Добрий день. Ви можете звернутися до Hausarzta, і здати кров на антитіла. І якщо антитіла будуть, вам дадуть довідку про це, якщо ж не буде антитіл, то потрібно буде зробити цю вакцину. Я так робила для роботи, то для школи повинно теж пройти. Хіба що може у Вашій землі все по-іншому».

«Щеплення мають бути у Вашого педіатра в Україні. В школі зазвичай зберігають дублікати. Окрім того, вони вже можливо оцифровані і можна знайти в особистому кабінеті Healthy».

«Роздули з мухи слона, здайте кров на антитіла. Протягом декількох днів максимум будуть результати».

«Я брала виписку у дитячого лікаря. Деякі, чула, скидають по телефону фото навіть. Перевела і підписала поряд переклад і показала тут лікарю, він завів паспорт вакцин, вписавши всі вже на німецькій, але ми це одразу зробили, бо і в садок і в школу питали».

Вітаю! Мені медсестра надіслала фото картки щеплень? і в лікаря нам зробили нову картку щеплень, де були всі перенесені. Фото нам було достатньо. Спробуйте і ви отримати фото і зверніться у Праксис.

За щеплення в Україні не школа відповідає. Тож сам Schulamt підтвердив, що українську довідку від лікаря можна перекласти німецькою мовою, а ваш лікар вже заносить у паспорт щеплень.

Нагадаємо, раніше українка відверто розповіла про пологи в Німеччині та попередила про важливий нюанс. Через технічну помилку німецького Jobcenter родина українки після пологів несподівано отримала від лікарні рахунок на 12 тисяч євро.

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