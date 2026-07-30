"Влипли в борг на 12 000 євро": українка відверто розповіла про пологи в Німеччині та попередила про важливий нюанс

Українська біженка у Німеччині поділилася історією, як лікарня виставила їй рахунок у 12 тисяч євро / © pixabay.com

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Українська біженка в Німеччині через технічну помилку місцевих служб ледве не опинилася на межі фінансової катастрофи після народження дитини. Медична установа виставила родині рахунок на величезну суму, зауваживши, що їхнє страхування більше не діє.

Жінка, котра веде блог під ніком lilia.in.berlin у TikTok, опинилася у скрутній ситуації через втрату медичного страхування. За її словами, через місяць після пологів вона отримала листа з лікарні з повідомленням про відсутність дійсного страхового поліса та вимогою самостійно сплатити рахунок на 12 тисяч євро.

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«Ми „влипли“ в борги на суму 12 тисяч євро. Через місяць після пологів, з лікарні де я народжувала, мені прийшов лист, де було вказано дуже багато різних цікавих пунктів стосовно страховки, а також було вказано те, що по їхнім даних, в мене взагалі немає страховки і я ніде не зареєстрована», — поділилася українка.

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Для вирішення проблеми жінка терміново звернулася до своєї страхової компанії «AOK», де їй надали необхідні документи для лікарні. Проте в медустанові цей документ відхилили й дали лише сім днів на надання пластикової картки страхування дитини та підтвердження її включення до сімейного поліса, погрожуючи стягненням всієї суми. На щастя, чоловік українки завчасно оформив усі необхідні документи для новонародженого сина онлайн, що й врятувало родину від виплати боргу.

Причиною інциденту стала помилка з боку центру зайнятості (Jobcenter), який подовжив родині дозвіл на перебування до 2027 року, але забув вчасно сплатити страхові внески, через що надання послуг страхування припинилося ще у квітні. Українцям, які перебувають за кордоном, блогерка радить завжди ретельно перевіряти термін дії медичного страхування, аби уникнути подібних фінансових проблем.

Українці за кордоном — останні новини

Нові законодавчі зміни в США, ініційовані Дональдом Трампом, можуть позбавити українців із тимчасовим захисним статусом (TPS) офіційного права на роботу вже з 22 липня 2026 року, однак федеральний суд Массачусетсу видав екстрену заборону, що тимчасово блокує це рішення до 5 серпня. Як пояснив експосол Валерій Чалий, йдеться про масштабний акт, який скоротив термін дії дозволів на працевлаштування, і тепер доля сотень тисяч українців залежить від остаточного вердикту суду.

Також ТСН.ua розповідав, що станом на кінець квітня 2026 року за межами України перебуває 5,762 млн українських біженців, причому 5,213 млн із них — у Європі, а найбільше людей прийняли Німеччина (1,28 млн) та Польща (987 тис.), повідомляє Мінекономіки з посиланням на дані УВКБ ООН. Попри поступову стабілізацію міграційних процесів у 2026 році, від’ємне сальдо за останні місяці становить близько 162 тис. осіб, а половина біженців виїхала ще на початку повномасштабного вторгнення — у лютому–квітні 2022 року.

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