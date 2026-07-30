Сумська різко звернулась до Горбунова після його випадів в її бік: "Я таке скажу, так що начувайся"

Ольга Сумська та Олексій Горбунов

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Українська акторка Ольга Сумська різко відповіла колезі Олексію Горбунову, який публічно критикував її зовнішність.

Артистка на проєкті «Наодинці з Гламуром» не приховує, що була шокована такою поведінкою. Однак вибачень знаменитість не очікує, хоча й вважає, що Олексій Горбунов пошкодував про свій вчинок. До речі, сама ж Ольга Сумська спочатку терпіла закиди актора, але коли він почав безпосередньо ганьбити її, то вона й вирішила йому відповісти та дати зрозуміти, що це вже занадто.

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«Я шокована! Ні (не перепросив — прим. ред.), йому це не притаманно. Я не очікую від нього жодних вибачень. Просто перейшов межу. Він почав хейтити всіх нас підряд. Коли він вже почав мене ганьбити, я думаю, що треба відповісти і нагадати, що, Льошечко, ми ж з тобою знімались, що сталося, що ти не підбираєш слів. Я думаю, що він про це пошкодував!» — говорить артистка Анні Севастьяновій.

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Ольга Сумська та Олексій Горбунов

Наостанок Ольга Сумська звернулась до Олексія Горбунова та дала пораду, аби він думав про те, що і як говорити. Бо, за словами акторки, якщо вони десь зустрінуться, то вона вже тоді не змовчить та особисто поставить колегу на місце.

«Він такий, епатажний чувак. Він увійшов в роль такого невігласа, який не тримає себе абсолютно, забуває, де він, що він і хто він. Льош, стримуйся хоч трішки, підбирай слова, бо доля така, не передбачувана. Може, десь перетнемося, а я тобі потім таке скажу! Так що начувайся», — підсумувала знаменитість.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому Кадочникова "наїхала" на Роговцеву, та як СІДНІ СВІНІ заговорила УКРАЇНСЬКОЮ

Нагадаємо, нещодавно Олексій Горбунов розкритикував зовнішність Ольги Сумської, зокрема, нецензурно висловився про її обличчя. Акторка не стала це терпіти та поставила колегу на місце.

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