Українські блогери-мільйонники: хто такі Кубік, Лебіга, Лачен, Верба та інші і чому вони популярні

Даша Кубік, Міша Лебіга, Ігор Лачен та Юля Верба

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Блогерство вже давно вважається однією з професій. В Україні немало блогерів, які активно розвиваються та збирають мільйонну аудиторію.

Загалом, вони знімають різноманітні відео для соцмереж, діляться особистими історіями, а аудиторія наділяє їх своєю прихильністю. Все частіше можна почути такі імені, як Міша Лебіга, Даша Кубік, Ігор Лачен, Юлія Верба та багато інших.

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Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про популярних блогерів України. Пропонуємо дізнатися, хто вони, чим займаються та як стали успішними.

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Сімбочка

Справжнє ім’я блогерки Каріна Кучменко. Дівчина народилась 2003 року в місті Суми, де й розпочала свою кар’єру в блогінгу. Спочатку вона знімала прості короткі відео, де танцювала або ж розігрувала якісь гумористичні сценки. Дівчина здобула популярність у Tik Tok, а потім поступово збільшувала й аудиторію в Instagram.

Сімбочка / © instagram.com/simbochkka

Активно обговорювались у Мережі стосунки Каріни. Вона мала гучний роман із блогером Дмитром Євтушенком, з яким розійшлась зі скандалом. Також блогерка зустрічалась зі співаком Parfeniuk. Пара навіть була заручена, а у березні 2024 року в них народилась донька Софія. Щоправда, коли дитині було сім місяців, вони розійшлись. У блогерки та співака були різні погляди на спільне життя, на тлі чого виникали постійні сварки. Тож, аби зберегти ментальний стан одне одного, вони вирішили далі крокувати окремо.

Сімбочка, Parfeniuk та їхня донька / © instagram.com/simbochkka

Зараз Сімбочкі 23 роки, вона й надалі розвиває свій блог. Тепер зірка Мережі розповідає прихильникам й про своє материнство, й кар’єру, й здоров’я та стосунки. Окрім того, Каріна 2025 року долучилась до гурту Kalush Orchestra, з яким активно гастролює.

Сімбочка та гурт Kalush Orchestra

Влад Шевченко

Блогер родом із Вінниці. Він народився у грудні 1996 року. Влад Шевченко пробував себе в амплуа гумориста. Він був учасником КВК, а також із командою «Моя Провінція» брав участь у «Лізі Сміху». Паралельно Влад почав розвивати блог, а особливо Tik Tok. Він знімав різноманітні гумористичні відео, де в іронічній жартівливій манері висвітлював соціальні та політичні теми.

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Влад Шевченко / © instagram.com/vlad.shevchenko_

Зараз за соціальними мережами блогера стежать сотні тисяч користувачів. Він й надалі розважає жартівлими роликами, а також активно волонтерить, використовуючи свою чималу аудиторію.

Владу Шевченку зараз 29 років. Він одружений із коханою Анастасією, з якою тривалий час перебуває в стосунках. 2024 року у подружжя народилась первістка Аліса.

Влад Шевченко із дружиною та донькою / © instagram.com/vlad.shevchenko_

Даша Майорова

Даша Майорова родом із Кременчука. Дівчині зараз 26 років. Взагалі, вона розпочинала свій кар’єрний шлях як візажистка. Однак 2021 року Даша почала знімати для Tik Tok ролики на б’юті-теми. Блогерка робила яскраві макіяжі та тестувала різноманітну косметику. Саме так Майорова й зібрала свою аудиторію.

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Проте на блогінгу вона не зупинилась. Дівчина також розвиває й співочу кар’єру. Дебютний альбом Даші Майорової, який має назву «Імпульс», побачив світ 2023 року. Аудиторії заходять її пісні. Артистка дає концерти та виступає на великих фестивалях.

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Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Особисте життя блогерка тримає подалі від камер. Однак влітку та восени 2023 року їй приписували роман із блогером Олексієм Дурнєвим. Щоправда, вони не підтверджували, що між ними були стосунки.

Даша Кубік

Блогерці зараз 27 років. Дівчина родом з Одещини. Даша неодноразово запевняла, що Кубік її справжнє прізвище, а псевдонім вона не використовує. Популярність блогерці принесли гумористичні відео в Tik Tok, де вона поставала як дивна та незацікавлена дівчина з кам’яним виразом обличчя. На початку кар’єри Даша також використовувала таку фішку, що ніби затинається, коли говорить.

Даша Кубік / © instagram.com/da_kubik

Блогерка активно знімає гумористичні відео з Владом Шевченком, які неабияк подобаються аудиторії. Навесні 2023 року Даша Кубік приєдналась до команди розважального шоу «Леви на джипі», де активно знімається в випусках. Окрім того, дівчину запрошують вести розважальні шоу, такі як «Мультитрек» та «Фабрика зірок».

Даша Кубік / © instagram.com/da_kubik

Блогерка віддає перевагу тримати особисте життя подалі від публіки. Однак їй вже досить тривалий час приписують роман зі співаком ALEKSEEV. Такі плітки поширились після того, як їх нібито бачили разом під час прогулянки в Одесі, і при цьому вони тримались за руки. Однак ані Даша, ані ALEKSEEV стосунки не підтверджували, але й не спростовували.

ALEKSEEV та Даша Кубік

Міша Лебіга

Блогеру зараз 28 років, а родом він із Хмельниччини. Свою популярність Міша Лебіга здобув завдяки стрімам на платформі Twitch, де він веде гумористичні розважальні трансляції. При цьому блогер на цих стрімах збирає шалені кошти на потреби ЗСУ.

Міша Лебіга / © instagram.com/misha_lebiga

До речі, 2024 року Міша Лебіга заспівав. У блогера вийшла спільна зі співачкою Надею Дорофєєвою пісня, яка отримала назву «А я все плакала». Прем’єра композиції відбулась під час спільної трансляції на Twitch, де вони зібрали 5,5 млн грн на потреби ЗСУ.

Надя Дорофєєва та Міша Лебіга

Останні відомі стосунки Міши Лебіги були з моделлю на ім’я Аліна. Про цей роман блогера стало відомо 2024 року, але тоді ж пара й розійшлась. Вони перебували в стосунках майже два роки.

Міша Лебіга з колишньою дівчиною / © instagram.com/misha_lebiga

Ніколас Карма

Справжнє ім’я блогера Микола Бучак, зараз йому 31 рік. Ніколас працював на різних роботах, аж допоки 2022 року не почав розвивати свій акаунт у Tik Tok. Блогер, який живе у Львові, підходив до перехожих і запитував, скільки коштує їхній лук. Врешті, користувачі зацінили формат, а популярність Карми тільки росла, що тепер в його відео доволі часто з’являються знаменитості. Блогер також розвиває й свою музичну кар’єру. До речі, він сам пише пісні та музику. Також відомо, що Ніколас Карма перебуває в стосунках, а вперше свою кохану блогер показав навесні 2025 року. Однак ім’я обраниці зірка Мережі приховує.

Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Кенді Суперстар

Справжнє ім’я блогерки Наталія Вуглицька. Дівчина родом із Вінниці, зараз їй 27 років. Вона розпочала активно займатися блогінгом 2021 року. Широку популярність їй принесла платформа Tik Tok, де вона знімає різноманітні розпаковки, показує свою б’юті-рутину, робить косплеї. Візитівкою Кенді також є позитивна енергетика на відео та яскравий образ, зокрема, рожеве волосся. Окрім блогерства, Наталія Вуглицька також займається бізнесом.

Кенді Суперстар / © instagram.com/candy__superstar

Тривалий час Кенді Суперстар перебуває в стосунках із блогером Єгором. До речі, 2024 року пара заручилась. Єгор витратив на освідчення понад мільйон гривень. Щоправда, з весіллям закохані поки не квапляться.

Заручини Кенді Суперстар

Лачен

Ігор Лаченков, якого також називають Лачен, родом із Дніпра. Хлопцеві зараз 27 років. 2019 року блогер почав вести Telegram-канал, де висвітлював новини. Широку популярність Ігор здобув вже під час повномасштабної війни. Він висвітлював новини, а також займався волонтерством та активно допомагав військовим. 2022 року Ігор Лаченко потрапив до рейтингу Forbs «30 до 30: обличчя майбутнього», а 2023-го його нагородили медаллю «За сприяння воєнній розвідці України» ІІ ступеня. Про особисте життя блогера нічого невідомо.

Ігор Лачен / © facebook.com

Олена Мандзюк

Олена Мандзюк родом із Хмельницька, зараз їй 36 років. Вона почала активно розвивати свій блог 2016 року. Олена ділилась відео, де розповідала про моду, стиль життя, догляд за собою та про власні переживання. Також вона займається й бізнесом.

Олена Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Під час повномасштабної війни Олена Мандзюк продемонструвала чітку позицію та категорично засуджує все російське. До речі, 2023 року між нею стався гучний скандал із блогеркою Анною Алхім, яка публічно говорить російською мовою та слухає пісні росіян. Олена Мандзюк тоді це категорично засудила. Врешті, непорозуміння вони владнали на публічному інтерв’ю.

Олена Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Олена Мандзюк була одружена, але 2022 року оголосила про розлучення. У шлюбі вона народила сина та доньку. Також ширились чутки, що блогерка перебувала в стосунках із ветераном війни Олександром Тереном. Парочка доволі тісно спілкувалась, торік пара розірвала зв’язок, а причина лишається невідомою.

Олександр Терен та Олена Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Юля Верба

Справжнє прізвище Верби — Юлія Вербинець. Блогерці, яка родом з Івано-Франківська, зараз 23 роки. Займатися блогерством вона почала ще в шкільні роки — знімала різноманітні відео, де розповідала про будні та переживання школярки. Аудиторію Юлія зібрала доволі швидко.

Юлія Верба / © instagram.com/verbaaa

Зараз Верба веде блог, де показує щоденне життя, розповідає про себе, свою сім’ю та друзів, демонструє різноманітні покупки та ділиться порадами про красу та стиль.

Юлія Верба перебуває в стосунках із хлопцем на ім’я Костянтин. Разом пара виховує доньку Розу, яка з’явилась на світ у вересні 2024 року.

Юлія Верба з коханим та донькою / © instagram.com/yuli.verbaaa

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