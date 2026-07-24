Особисте життя Григорія Бакланова: чому розлучився з Анастасією Цимбалару та хто його нова кохана

Григорій Бакланов із колишньою дружиною та новою коханою

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Український актор Григорій Бакланов, який зіграв Лавріна у серіалі «Спіймати Кайдаша», не з тих, хто охоче розкриває подробиці особистого життя.

Тривалий час артист перебував у стосунках із колегою Анастасією Цимбалару. Щоправда, їхній роман можна назвати, що ненависть переросла в кохання. Але все ж таки актори розлучились. Після розриву Григорій Бакланов довго не сумував на самоті і зараз щасливий у нових стосунках.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, що відомо про особисте життя актора, чому він розлучився з Анастасією Цимбалару та з ким зустрічається.

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Знайомство Григорія Бакланова з Анастасією Цимбалару, їхні тривалі стосунки, весілля та болісне розлучення

Актори познайомились далекого 2011 року. Парочку разом звів Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де вони навчались на одному курсі. Щоправда, спочатку між ними не зав’язувались навіть дружні стосунки. Актори говорять, що вони дратували одне одного, терпіти не могли, скандалили та сварились. Проте згодом Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов все ж таки подружились. Та на цьому все не завершилось, між артистами промайнула іскра.

Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару / © instagram.com/baklanov.gr

Пара зрозуміла, що між ними дещо більше, аніж дружба, коли святкувала Новий рік окремо одне від одного, та неабияк сумувала. Актори офіційно стали парою 2 січня 2015 року. Тривалий час Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов зустрічались, а потім актор наважився на освідчення. Сталося це навесні 2018 року у Парижі на тлі Ейфелевої вежі.

Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару / © instagram.com/baklanov.gr

Лише у вересні 2021 року актори зіграли весілля, яке досить довго вони відкладали. Вони уклали шлюб в одному з РАЦСів Києва. До речі, Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов не лише одружились, а й обвінчались.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Однак сімейне життя пари не тривало довго. У березні 2024 року вони оголосили, що розлучаються. Причини ані Григорій Бакланов, ані Анастасія Цимбалару так і не назвали, але зізнавались, що це рішення було нелегким та болісним. Однак вони запевнили, що розлучились без драм та залишились у дружніх стосунках.

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Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Із ким зараз Григорій Бакланов перебуває в стосунках та чи планує одружитися вдруге

Вже через рік після розлучення Григорій Бакланов закрутив новий роман. Він у реальному житті познайомився з обраницею, і, схоже, це було кохання від першої зустрічі. Щоправда, актор дотримується принципу, що «щастя любить тишу», тому обраницю розсекречувати він не став.

Григорій Бакланов із новою коханою / © instagram.com/baklanov.gr

Лише через рік стосунків Григорій Бакланов показав перше фото з новою коханою. Артист зустрічається із загадковою брюнеткою. Однак імені дівчини він не розкриває. Також артист утримується від коментарів про друге одруження, але не приховує, що мріє про народження дітей.

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