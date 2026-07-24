«Україна змінила правила»: у Польщі зробили несподівану заяву про підготовку до війни

Владислав Косіняк-Камиш / © Associated Press

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Польща активно впроваджує бойовий досвід України у війні проти Росії для розвитку власного війська, приділяючи особливу увагу сучасним технологіям.

Про це 23 липня заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час церемонії підписання угод у межах програми PERUN.

За його словами, повномасштабна війна в Україні демонструє, що сучасний конфлікт є «тотальною війною», у якій одночасно використовуються як традиційне озброєння, так і новітні технологічні рішення.

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Міністр зазначив, що лише минулого тижня російські війська 904 рази атакували українські позиції із застосуванням традиційної військової техніки, зокрема танків, самохідних артилерійських установок та штурмових груп.

Водночас, наголосив Косіняк-Камиш, Україна досягає своїх найбільших успіхів саме завдяки використанню сучасних технологій.

«Вона почала з моря та надводних і підводних дронів. Фактично вона вивела з ладу Чорноморський флот. Пізніше до них додалися літаки та наземні дрони. І ми бачимо, яку загрозу це становить навіть для дуже віддалених об’єктів критичної інфраструктури, таких як нафтопереробний завод. Це надає Україні здатність впливати на територію РФ», — сказав він.

За словами очільника польського Міноборони, саме тому підписані в межах програми PERUN угоди спрямовані на розвиток можливостей польського війська діяти в усіх сучасних доменах — на суші, у повітрі, на воді й під водою, а також у кіберпросторі та космосі.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що програма PERUN передбачає фінансування у розмірі 753 мільйонів злотих (майже 198 млн доларів США) для реалізації 29 інноваційних оборонних проєктів.

«Польща має обґрунтовані амбіції створити найбільшу військову силу в цій частині Європи. Ми на правильному шляху. Це стає реальністю», — наголосив Туск.

Раніше повідомлялося, що очільник польського МЗС Радослав Сікорський скептично оцінив зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Ми раніше інформували, що у Польщі та Балтії розкрили детальний план Кремля щодо провокацій проти східного флангу НАТО.

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