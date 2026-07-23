Польща отримала несподіваний запит від країни НАТО щодо МіГ-29, які готують для України

МіГ-29 / © Вікіпедія

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Одна з країн НАТО звернулася із запитом до Польщі щодо винищувачів МіГ-29, які Варшава готується передати Україні.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський в інтерв’ю Radio ZET.

За його словами, попри звернення союзника по Альянсу, польська сторона не змінює своїх планів, а пріоритетом залишається передача літаків Україні.

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Водночас Залевський не став відповідати на запитання журналіста, чи йдеться про Болгарію.

Як повідомляє Мілітарний, наразі лише дві країни НАТО продовжують експлуатувати винищувачі МіГ-29 — Польща та Болгарія.

Видання зазначає, що Болгарія поступово виводить із експлуатації радянські літаки, замінюючи їх сучасними винищувачами F-16V. Наразі країна отримала лише першу партію нових літаків, тоді як постачання другої очікується до 2027 року.

Через це Софія поки не готова передати свої МіГ-29 Україні, оскільки побоюється втрати боєздатності власних Повітряних сил.

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За наявною інформацією, Болгарія має 16 винищувачів МіГ-29, однак у льотному стані залишаються лише шість.

Крім того, через санкції Європейського Союзу проти Росії країна більше не може закуповувати російські запчастини для обслуговування цих літаків.

«Тому для підтримання льотної придатності наявного парку необхідно знайти альтернативне джерело комплектуючих, яким можуть стати польські винищувачі», — зазначили у Мілітарному.

Раніше повідомлялося, що через розбіжності в питаннях вартості ремонту та модернізації винищувачів МіГ-29 Польща розглядає альтернативний варіант їх передачі Болгарії.

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Ми раніше інформували, що польський уряд підтвердив готовність долучитися до оновлення українських винищувачів, проте ключовою вимогою залишається фінансування проєкту з боку Києва або міжнародної коаліції партнерів.

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