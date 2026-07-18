Україна та Польща зайшли у глухий кут щодо МіГ-29: літаки може отримати інша країна

Винищувач МіГ-29 / © Міноборони України

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Болгарія може стати альтернативним отримувачем польських винищувачів МіГ-29, якщо Польща та Україна не досягнуть домовленостей щодо умов їх передачі.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» зазначив колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич.

За його словами, остаточне рішення Варшави залежатиме від співвідношення потенційних переваг і втрат.

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«Польща має МіГи, які вичерпують свій ресурс, тобто фактично вже не здатні безпечно літати, тому Польща їх поступово зніматиме з озброєння. Повернення МіГів до повної бойової готовності, як цього очікує Україна, є питанням величезних додаткових витрат», — зазначив Онишкевич.

Він пояснив, що саме висока вартість експлуатації та модернізації є однією з причин відмови Польщі від цих винищувачів.

За словами ексміністра, спочатку розглядалося, що Україна використовуватиме польські МіГ-29 як джерело запасних частин або самостійно відновлюватиме їх до придатного для експлуатації стану. Водночас, якщо ці роботи має виконати польська сторона, то постає питання: хто фінансуватиме відновлення літаків.

«Обидві сторони трохи зайшли у глухий кут через надто далекосяжні очікування, і звідси ця затримка», — зауважив Онишкевич.

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Онишкевич наголосив, що на ці МіГи є також інші охочі, тому цю справу доведеться вирішити «найближчим часом».

«Якщо українська сторона не готова взяти їх у тому стані, в якому вони є, і, відповідно до їхньої вартості, надати Польщі взамін певні дронові технології, тоді Польща, мабуть, перейде до варіанту „Б“: передасть МіГи іншій країні. Все вказує на те, що це може бути Болгарія», — зазначив ексміністр.

Водночас він висловив жаль через можливий розвиток такого сценарію.

«Було б краще, щоб це вирішилося у відносинах між Польщею й Україною», — підсумував Онишкевич.

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Скандал із переданням польських літаків Україні — останні новини

Зазначимо, у суботу, 11 липня, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час брифінгу в селищі Олика на Волині заявив, що Варшава не виключає допомоги Україні з модернізацією винищувачів МіГ-29. Головною умовою для цього є фінансування проєкту коштом самої України або зацікавлених країн-союзниць.

Нагадаємо, влада Польщі та українське військове керівництво поновили перемовини щодо обміну бойових літаків на новітні технології безпілотників. Паралельно обидві країни готуються до спільного виробництва та обслуговування передових зенітних ракет.

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