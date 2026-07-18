ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
336
Час на прочитання
2 хв

Україна та Польща зайшли у глухий кут щодо МіГ-29: літаки може отримати інша країна

Через розбіжності в питаннях вартості ремонту та модернізації винищувачів МіГ-29 Польща розглядає альтернативний варіант їх передачі Болгарії.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Винищувач МіГ-29

Винищувач МіГ-29 / © Міноборони України

Болгарія може стати альтернативним отримувачем польських винищувачів МіГ-29, якщо Польща та Україна не досягнуть домовленостей щодо умов їх передачі.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» зазначив колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич.

За його словами, остаточне рішення Варшави залежатиме від співвідношення потенційних переваг і втрат.

«Польща має МіГи, які вичерпують свій ресурс, тобто фактично вже не здатні безпечно літати, тому Польща їх поступово зніматиме з озброєння. Повернення МіГів до повної бойової готовності, як цього очікує Україна, є питанням величезних додаткових витрат», — зазначив Онишкевич.

Він пояснив, що саме висока вартість експлуатації та модернізації є однією з причин відмови Польщі від цих винищувачів.

За словами ексміністра, спочатку розглядалося, що Україна використовуватиме польські МіГ-29 як джерело запасних частин або самостійно відновлюватиме їх до придатного для експлуатації стану. Водночас, якщо ці роботи має виконати польська сторона, то постає питання: хто фінансуватиме відновлення літаків.

«Обидві сторони трохи зайшли у глухий кут через надто далекосяжні очікування, і звідси ця затримка», — зауважив Онишкевич.

Онишкевич наголосив, що на ці МіГи є також інші охочі, тому цю справу доведеться вирішити «найближчим часом».

«Якщо українська сторона не готова взяти їх у тому стані, в якому вони є, і, відповідно до їхньої вартості, надати Польщі взамін певні дронові технології, тоді Польща, мабуть, перейде до варіанту „Б“: передасть МіГи іншій країні. Все вказує на те, що це може бути Болгарія», — зазначив ексміністр.

Водночас він висловив жаль через можливий розвиток такого сценарію.

«Було б краще, щоб це вирішилося у відносинах між Польщею й Україною», — підсумував Онишкевич.

Скандал із переданням польських літаків Україні — останні новини

Зазначимо, у суботу, 11 липня, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час брифінгу в селищі Олика на Волині заявив, що Варшава не виключає допомоги Україні з модернізацією винищувачів МіГ-29. Головною умовою для цього є фінансування проєкту коштом самої України або зацікавлених країн-союзниць.

Нагадаємо, влада Польщі та українське військове керівництво поновили перемовини щодо обміну бойових літаків на новітні технології безпілотників. Паралельно обидві країни готуються до спільного виробництва та обслуговування передових зенітних ракет.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
336
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie