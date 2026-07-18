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Украина и Польша зашли в тупик относительно МиГ-29: самолеты может получить другая страна
Из-за разногласий по вопросам стоимости ремонта и модернизации истребителей МиГ-29 Польша рассматривает альтернативный вариант их передачи Болгарии.
Болгария может стать альтернативным получателем польских истребителей МиГ-29, если Польша и Украина не достигнут договоренностей об условиях их передачи.
Об этом в интервью «Укринформу» отметил бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич.
По его словам, окончательное решение Варшавы будет зависеть от соотношения потенциальных преимуществ и потерь.
«У Польши есть МиГи, которые исчерпывают свой ресурс, то есть фактически уже не способны безопасно летать, поэтому Польша будет их постепенно снимать с вооружения. Возвращение МиГов к полной боевой готовности, как ожидает Украина, является вопросом огромных дополнительных расходов», — отметил Онишкевич.
Он пояснил, что именно высокая стоимость эксплуатации и модернизации — одна из причин отказа Польши от этих истребителей.
По словам эксминистра, сначала рассматривалось, что Украина будет использовать польские МиГ-29 в качестве источника запасных частей или самостоятельно будет восстанавливать их в пригодное для эксплуатации состояние. В то же время, если эти работы должна выполнить польская сторона, то возникает вопрос: кто будет финансировать восстановление самолетов.
«Обе стороны немного зашли в тупик из-за слишком далеко ожидаемых, и отсюда эта задержка», — заметил Онишкевич.
Онишкевич подчеркнул, что на эти МиГи есть и другие желающие, поэтому это дело придется решить «в ближайшее время».
«Если украинская сторона не готова взять их в том состоянии, в котором они есть, и, в соответствии с их стоимостью, предоставить Польше взамен определенные дроновые технологии, тогда Польша, пожалуй, перейдет к варианту „Б“: передаст МиГи другой стране. Все говорит о том, что это может быть Болгария», — отметил эксминистр.
В то же время он выразил сожаление по поводу возможного развития такого сценария.
«Было бы лучше, чтобы это разрешилось в отношениях между Польшей и Украиной», — подытожил Онишкевич.
Скандал с передачей польских самолетов Украине — последние новости
Отметим, в субботу, 11 июля, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на брифинге в поселке Олыка на Волыни заявил, что Варшава не исключает помощи Украине с модернизацией истребителей МиГ-29. Главным условием для этого является финансирование проекта на средства самой Украины или заинтересованных стран-союзниц.
Напомним, власти Польши и украинское военное руководство возобновили переговоры по обмену боевых самолетов на новейшие технологии беспилотников. Параллельно обе страны готовятся к совместному производству и обслуживанию передовых зенитных ракет.