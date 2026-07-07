Польша поставила Украине новое условие относительно МиГ-29: что требуют

МиГ-29 / © Википедия

Реклама

В Польше окончательное решение относительно самолетов пока не принято, хотя официальный запрос от Киева уже поступил.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.

По словам главы оборонного ведомства, Варшава больше не рассматривает вариант безвозмездной передачи авиации.

Реклама

Министр сообщил, что украинская сторона предложила альтернативный формат сотрудничества. В частности, Киев готов в ближайшие два года поставлять в Польшу беспилотные летательные аппараты в обмен на истребители МИГ-29.

Косиняк-Камыш подтвердил, что такая схема действительно обсуждается и теоретически возможна.

«Речь может идти исключительно о взаимовыгодном обмене, а не о простой передаче военной техники. Варшава продолжает оценивать все последствия такого решения с учетом потребностей в сфере обороны», — добавил он.

Передача Польшей истребителей МиГ-29: что известно

Как известно, разговоры о передаче Украине польских МиГ-29 продолжаются с декабря 2025 года. В Генштабе Польши объясняли, что эти самолеты все равно выводят из эксплуатации, заменяя их современными F-16 и FA-50. Уже в январе польское правительство объявило о планах отдать Украине девять таких истребителей.

Реклама

30 июня вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Польша не будет передавать Украине истребители МиГ-29, потому что Киев пока не передает Варшаве дроновые технологии.

Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский отмечал, что Киев не заинтересован в получении МиГ-29 без предварительной модернизации, в то же время польская сторона не готова оплачивать обновление истребителей.

Новости партнеров