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Пошли на третий круг: Варшава и Киев возобновили переговоры об обмене МиГов на украинские БПЛА
Варшава и Киев вернулись к обсуждению соглашения, которое может существенно усилить воздушные силы обоих государств. Речь идет не только об обмене боевых самолетов на украинские технологии дронов, но и о запуске совместного производства ракет в системы Patriot.
Власти Польши и украинское военное руководство возобновили переговоры по обмену боевых самолетов на новые технологии беспилотников. Параллельно обе страны готовятся к совместному производству и обслуживанию передовых зенитных ракет.
Об этом сообщил PAP.
Обмен истребителей на беспилотники
Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камиш подтвердил наличие четкого предложения по взаимовыгодному военному бартеру. Инициатива предусматривает передачу польских истребителей МиГ-29 в обмен на передовые украинские технологии создания и применения беспилотников.
«Есть четкое предложение: МиГи за дроны. Украинцы сказали так, потом начали думать, теперь вернулись к разговорам, и это очень хорошо. Надеюсь, что у этого предложения будет положительный финал», — заявил польский министр.
В соседней стране стремятся как можно быстрее перенять и интегрировать обретенный на войне украинский боевой опыт в собственные оборонные системы. В настоящее время стороны продолжают активные переговоры по практической имплементации этих решений в военную структуру Польши.
Совместное производство ракет Patriot
Помимо военной авиации, стратегическое партнерство расширяется и в сфере противовоздушной обороны. Недавно американское руководство объявило о предоставлении лицензии на производство ракет для комплексов Patriot непосредственно на украинской территории.
Польская сторона будет участвовать в этом важном процессе, поскольку страна вошла в специальную группу из четырех государств НАТО, которым Соединенные Штаты разрешили трансфер соответствующих технологий и доверили создание сервисных центров. Отмечается, что организация и запуск производства потребуют несколько недель.
В то же время польское руководство сообщило о планах возобновить в ближайшее время ротацию более десяти тысяч американских военнослужащих на своей территории, что считается лучшей инвестицией в региональную безопасность.
Напомним, Украина и США политически согласовали производство систем Patriot на украинской территории . Зеленский рассказал о лицензиях и новых поставках PAC-3 и раскрыл, когда и как Украина сможет начать производство.