Пошли на третий круг: Варшава и Киев возобновили переговоры об обмене МиГов на украинские БПЛА

Украина и Польша в третий раз пытаются договориться об обмене истребителей на беспилотные технологии / © Getty Images

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Власти Польши и украинское военное руководство возобновили переговоры по обмену боевых самолетов на новые технологии беспилотников. Параллельно обе страны готовятся к совместному производству и обслуживанию передовых зенитных ракет.

Об этом сообщил PAP.

Обмен истребителей на беспилотники

Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камиш подтвердил наличие четкого предложения по взаимовыгодному военному бартеру. Инициатива предусматривает передачу польских истребителей МиГ-29 в обмен на передовые украинские технологии создания и применения беспилотников.

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«Есть четкое предложение: МиГи за дроны. Украинцы сказали так, потом начали думать, теперь вернулись к разговорам, и это очень хорошо. Надеюсь, что у этого предложения будет положительный финал», — заявил польский министр.

В соседней стране стремятся как можно быстрее перенять и интегрировать обретенный на войне украинский боевой опыт в собственные оборонные системы. В настоящее время стороны продолжают активные переговоры по практической имплементации этих решений в военную структуру Польши.

Совместное производство ракет Patriot

Помимо военной авиации, стратегическое партнерство расширяется и в сфере противовоздушной обороны. Недавно американское руководство объявило о предоставлении лицензии на производство ракет для комплексов Patriot непосредственно на украинской территории.

Польская сторона будет участвовать в этом важном процессе, поскольку страна вошла в специальную группу из четырех государств НАТО, которым Соединенные Штаты разрешили трансфер соответствующих технологий и доверили создание сервисных центров. Отмечается, что организация и запуск производства потребуют несколько недель.

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В то же время польское руководство сообщило о планах возобновить в ближайшее время ротацию более десяти тысяч американских военнослужащих на своей территории, что считается лучшей инвестицией в региональную безопасность.

Напомним, Украина и США политически согласовали производство систем Patriot на украинской территории . Зеленский рассказал о лицензиях и новых поставках PAC-3 и раскрыл, когда и как Украина сможет начать производство.

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