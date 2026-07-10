Масштабный пожар в Испании унес десятки жизней: люди сгорели в автомобилях

Пожар в Андалусии / © Bild

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В испанском регионе Андалусия в результате масштабного лесного пожара погибли по меньшей мере двадцать человек. Еще около двадцати человек считаются пропавшими без вести. Часть погибших сгорела в собственных автомобилях, пытаясь уйти от огня.

Об этом сообщает издание BILD.

Пожар вспыхнул после полудня 9 июля вблизи Лас-Гальярдоса и из-за сильной засухи и ветра быстро охватил более 3000 гектаров леса. Спасатели нашли тела четырех жертв в сгоревшем автомобиле, который стал для них ловушкой из-за заблокированных дорог и густого дыма.

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По предварительной информации, это могла быть машина с правосторонним рулем, в которой находились граждане Великобритании. Другие погибшие пытались спастись пешком из-за пересохшего русла реки, однако огонь догнал их и там.

По данным местных властей, большинство жертв являются иностранцами, сейчас идет процесс их идентификации. В результате стихийного бедствия по меньшей мере восемь человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии с серьезными ожогами. Число пропавших без вести по разным данным составляет от 19 до 23 человек.

Из-за опасности более тысячи местных жителей и туристов эвакуировали, многие из них провели ночь во временных приютах. В общей сложности пострадавший район вокруг Альмерии является популярным курортом, который ежегодно посещают около 2,7 миллиона отдыхающих. Сейчас с огнем сражаются около 150 пожарных и специальные подразделения армии.

Вероятной причиной катастрофы называют оборвавшуюся линию электропередачи, которая упала на сухую траву, однако официального подтверждения этого пока нет. На трагедию уже отреагировал премьер-министр Испании Педро Санчес. Он заявил, что «глубоко в шоке» и призвал жителей региона проявлять крайнюю осторожность.

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Напомним, спасатели полностью ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, с которым боролись в течение двух недель.

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