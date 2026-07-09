Зеленский раскрыл, когда и как Украина сможет производить Patriot

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

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Украина и США на уровне президентов договорились о производстве комплексов Patriot в Украине. Теперь правительственные специалисты должны максимально быстро оформить все необходимые лицензии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам в соцсетях, передает ТСН.

Когда Украина сможет производить Patriot

По словам Зеленского, в ближайшие дни Украина также получит новый пакет помощи от США. Благодаря отдельным договоренностям с европейскими лидерами ожидаются дополнительные поставки ракет PAC-3.

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«Мы решили этот вопрос положительно — по производству Patriot в Украине мы решили этот вопрос политически. Теперь очень важно, чтобы наши технические группы, все наши представители разных министерств, представители исполнительной власти сейчас без пауз начали над этим работать, чтобы мы получили как можно быстрее лицензии и начали производство в Украине», — отметил Владимир Зеленский.

Президент также прокомментировал возможность привлечения опыта японской компании Mitsubishi, уже имеющей лицензию на производство американских ракет к Patriot. Он назвал японский опыт самым сильным примером развертывания такого производства и заявил о готовности к сотрудничеству.

«Мы бы хотели их видеть в Украине, безусловно, с удовольствием. Хотели бы обмен опытом. Но это зависит от желания японской стороны», — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова делиться с Японией своими технологическими разработками. Сейчас защита неба остается главным приоритетом для государства, поскольку Украина еще не имеет собственной антибаллистической системы.

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Зеленский добавил, что пока идет подготовка к внутреннему производству, Киев работает по трем направлениям: получение американской лицензии на ракеты, финансирование от Европы через программу PURL для закупки ракет PAC-2 и PAC-3, а также прямые двусторонние переговоры с европейскими партнерами о дополнительных поставках.

Поставка ракет для Patriot Украине — последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно нужны ракеты для систем ПВО Patriot, поскольку Россия пытается сломить сопротивление Киева постоянными ударами баллистики.

Впоследствии Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Ранее мы писали, что Украина вскоре должна получить новую партию ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.

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Также мы писали, что хотя Трамп пообещал предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot, но все еще верит, что Путин хочет быстро закончить войну и заключить соглашение.

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