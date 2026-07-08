Трамп пообещал Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot

Дональд Трамп / © Associated Press

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Соединенные Штаты готовы предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обращаясь к украинскому президенту, Трамп сказал: «Мы предоставим вам лицензию на производство Patriot. Производите их сами».

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После этого он прокомментировал это решение журналистам: «Так он [Владимир Зеленский] не сможет жаловаться, что мы даем ему недостаточно».

В то же время президент США подчеркнул, что Вашингтон также нуждается в этих системах, однако готов содействовать развитию их производства в Украине.

«У нас есть Patriot, но они нам тоже нужны. Некоторое количество мы можем предоставить. Я думаю, что они смогут быстро наладить производство. Мы создадим производственные мощности, компания туда приедет», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что технология производства ракет для системы «Пэтриот» довольно сложная, но при этом выразил уверенность, что украинцы с этим справятся.

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«Это нужно сделать, и мы сможем это сделать. Украинцы очень изобретательны. Это страна, которая защищается, а не нападает. Я думаю, что будет прогресс», — отметил Трамп.

Кроме того, американский президент высоко оценил возможности украинской оборонной промышленности, в частности в сфере производства беспилотников.

«Идет война, а они производят дроны. Насколько я понимаю, есть подземные заводы. Украинцы очень талантливы», — сказал Трамп.

Готовность Вашингтона поддержать локализацию производства ключевых ракет-перехватчиков для систем Patriot в Украине может существенно укрепить потенциал украинской противовоздушной обороны и обеспечить более стабильные поставки боеприпасов для защиты от ракетных атак.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно нужны ракеты для систем ПВО Patriot, поскольку Россия пытается сломить сопротивление постоянными ударами баллистическими ракетами. По его словам, у США есть это оружие, поэтому сейчас все зависит только от их решения.

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