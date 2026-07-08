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Трамп пообещал Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot
Американский президент заявил, что после разрешения на производство ракет в Украине, президент Зеленский не сможет жаловаться на их недостаточное количество для защиты.
Соединенные Штаты готовы предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обращаясь к украинскому президенту, Трамп сказал: «Мы предоставим вам лицензию на производство Patriot. Производите их сами».
После этого он прокомментировал это решение журналистам: «Так он [Владимир Зеленский] не сможет жаловаться, что мы даем ему недостаточно».
В то же время президент США подчеркнул, что Вашингтон также нуждается в этих системах, однако готов содействовать развитию их производства в Украине.
«У нас есть Patriot, но они нам тоже нужны. Некоторое количество мы можем предоставить. Я думаю, что они смогут быстро наладить производство. Мы создадим производственные мощности, компания туда приедет», — заявил Трамп.
Президент США добавил, что технология производства ракет для системы «Пэтриот» довольно сложная, но при этом выразил уверенность, что украинцы с этим справятся.
«Это нужно сделать, и мы сможем это сделать. Украинцы очень изобретательны. Это страна, которая защищается, а не нападает. Я думаю, что будет прогресс», — отметил Трамп.
Кроме того, американский президент высоко оценил возможности украинской оборонной промышленности, в частности в сфере производства беспилотников.
«Идет война, а они производят дроны. Насколько я понимаю, есть подземные заводы. Украинцы очень талантливы», — сказал Трамп.
Готовность Вашингтона поддержать локализацию производства ключевых ракет-перехватчиков для систем Patriot в Украине может существенно укрепить потенциал украинской противовоздушной обороны и обеспечить более стабильные поставки боеприпасов для защиты от ракетных атак.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно нужны ракеты для систем ПВО Patriot, поскольку Россия пытается сломить сопротивление постоянными ударами баллистическими ракетами. По его словам, у США есть это оружие, поэтому сейчас все зависит только от их решения.