В Киеве российскими ракетами уничтожен состав известной американской компании: что известно о последствиях

Уничтоженный состав Philip Morris

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В результате очередной российской воздушной атаки на украинскую столицу были полностью разрушены складские помещения крупной международной табачной компании Philip Morris. Этот целенаправленный удар стал четвертым фактом повреждения имущества этой компании с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила коммуникационница компании Виктория Илинская в среду, 8 июля.

Последствия атаки

В компании Philip Morris International Украина подтвердили факт серьезных разрушений столичного логистического комплекса в результате вражеских обстрелов. В настоящее время специальные службы продолжают работать на месте происшествия, ликвидируя последствия попадания, тогда как руководство предприятия занимается детальной оценкой нанесенного материального ущерба.

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В то же время в этой критической ситуации удалось сохранить жизнь всех сотрудников. По словам представительницы компании, во время объявления воздушной тревоги все работники соблюдали установленные протоколы безопасности и своевременно спустились к укрытию, что и помогло избежать трагедии.

«Благодарим наших сотрудников за четкое соблюдение правил безопасности, а всем службам, работающим на месте происшествия, за профессионализм и помощь», — подчеркнула Виктория Илинская.

Логистические изменения

Осознавая постоянные риски работы в условиях полномасштабной войны, руководство американского бренда заранее разработало план диверсификации своей логистической сети на территории нашего государства. Эта стратегическая подготовка позволила избежать коллапса после физического уничтожения одного из ключевых составов в Киеве. В настоящее время специалисты оперативно перенастраивают все цепи поставок, чтобы избежать любых перебоев с предоставлением продукции дистрибьюторам и конечным клиентам.

Несмотря на очередные масштабные убытки, нанесенные вооруженной агрессией Российской Федерации, предприятие не планирует сворачивать свою деятельность на украинском рынке. Международная корпорация официально заверила, что остается надежным экономическим партнером и будет продолжать в полном объеме выполнять все взятые обязательства перед государственным бюджетом, украинскими партнерами и подрядчиками.

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Напомним, Россия снова атаковала Киев 8 июля. В Деснянском районе столицы вражеский дрон попал в 25-этажку .

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