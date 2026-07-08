Известный актер резко прошелся по Цымбалюку и объяснил, что возмущает в его поведении: "Что ты чудишь, чувак?"

Олег Загородний и Тарас Цымбалюк

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Украинский актер Олег Загородний резко прошелся по своему коллеге Тарасу Цымбалюку.

Артист в интервью Алине Доротюк честно признается, что он не понимает поступков коллеги. По его словам, у Тараса Цымбалюка есть немалая узнаваемость, аудитория, которая за ним следит, возможности. При этом у актера немалая ответственность. Олег Загородний считает, что Тарас Цымбалюк недостаточно вкладывается в помощь стране во время войны, как мог бы это делать.

«Я просто его не понимаю… Что ты чудишь, чувак? У тебя есть такие возможности менять эту страну, этот мир… Что ты делаешь? Что это поступки, которые вылезают? Я понимаю, что завтра я могу тоже ошибиться, но простите, я не человек номер один в этой стране. Он должен отдавать себе отчет, что у него в 10 раз больше ответственности за то, что он делает», — говорит артист.

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Тарас Цымбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Олег Загородний отметил, что у Тараса Цымбалюка немалые заработки. Впрочем, в инфополе если и появляются новости, то они касаются личного актера. Олег Загородний считает, что Тарас Цымбалюк с его возможностями мог бы делать гораздо больше для страны и войска в частности, но пока этого недостаточно.

«Что мы слышим о Тарасе Цымбалюке? 50-70 тысяч гривен в день… Машина новая, одежда, если оригинальная, то футболка 500 евро может стоить. А сколько десятков автомобилей передает в месяц? Есть информация какая-то? Я вижу масштаб звезды, а смотришь его дела… Ну, Тарас, давай, поднажми. Ты должен делать намного больше», — отметил актер.

Напомним, ранее Олег Загородний впервые рассекретил свои отношения. Также артист рассказал о бизнесе, который создал вместе с возлюбленной.

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