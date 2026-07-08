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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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69
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Відомий актор різко пройшовся по Цимбалюку і пояснив, що обурює в його поведінці: "Що ти чудиш, чувак?"

Олег Загородній пояснив, що в поведінці Тараса Цимбалюка його обурює.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Олег Загородній та Тарас Цимбалюк

Олег Загородній та Тарас Цимбалюк

Український актор Олег Загородній різко пройшовся по своєму колезі Тарасу Цимбалюку.

Артист в інтерв’ю Аліні Доротюк чесно зізнається, що він не розуміє вчинків колеги. За його словами, у Тараса Цимбалюка є чимала впізнаваність, аудиторія, яка за ним стежить, можливості. Разом із цим в актора чимала відповідальність. Олег Загородній вважає, що Тарас Цимбалюк недостатньо вкладається в допомогу країні під час війни, як міг би це робити.

«Я просто його не розумію… Що ти чудиш, чувак? У тебе є такі можливості змінювати цю країну, цей світ… Що ти робиш? Що це за вчинки, які вилізають? Я розумію, що завтра я можу теж помилитися, але вибачайте, я не чоловік номер один в цій країні. Він має усвідомлювати, що в нього в 10 разів більше відповідальності за те, що він робить», — говорить артист.

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Олег Загородній зазначив, що в Тараса Цимбалюка чималі заробітки. Утім, в інфополі якщо й з’являються новини, то вони стосуються особистого актора. Олег Загородній вважає, що Тарас Цимбалюк з його можливостями міг би робити набагато більше для країни та війська зокрема, але наразі цього недостатньо.

«Що ми чуємо про Тараса Цимбалюка? 50-70 тисяч гривень на день… Машина нова, одяг, якщо оригінальний, то футболка 500 євро може коштувати. А скільки десятків автомобілів передає на місяць? Є інформація якась? Я бачу масштаб зірки, а дивишся його справи… Ну, Тарасе, давай, піднатисни. Ти маєш робити набагато більше», — зазначив актор.

Нагадаємо, раніше Олег Загородній вперше розсекретив свої стосунки. Також артист розповів про бізнес, який створив разом із коханою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
69
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