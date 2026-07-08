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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
777
Час на прочитання
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Тарас Цимбалюк та його обраниця на тлі чуток про конфлікт втекли в Карпати та заінтригували фанів

Зірки «спалилися» на відпочинку в Верховині.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк

Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк

Українські актори Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк знову підігріли чутки про роман, засвітившись на відпочинку в Карпатах.

Шанувальники пари вже не вперше помічають дивні збіги у пересуваннях акторів. Півтора року тому саме спільна поїздка до Буковелю стала приводом для перших розмов про їхні стосунки. Тепер історія, схоже, повторюється. Після гастролей в Одесі Цимбалюк вирушив до Карпат. А Світлицька спочатку проводила час у Буковелі разом із доньками, а згодом несподівано змінила локацію.

«Завтра все розповім», — заінтригував Тарас Цимбалюк у своєму блозі.

Допис Тараса Цимбалюка / © instagram.com/olena_svitlytska

Допис Тараса Цимбалюка / © instagram.com/olena_svitlytska

Пильні користувачі соцмереж звернули увагу, що нині обидві знаменитості перебувають у Верховині. Акторка оселилася в одному з місцевих готелів і перед цим повідомила, що її доньки повертаються додому. Сама ж до Києва не поїхала. Такий розвиток подій лише підлив олії у вогонь і дав привід припустити, що знаменитості вирішили провести кілька днів удвох.

«Дівчата їдуть додому», — написала Олена Світлицька в соцмережах.

Допис Олени Світлицької / © instagram.com/olena_svitlytska

Допис Олени Світлицької / © instagram.com/olena_svitlytska

Цікаво, що ще нещодавно прихильники були переконані: між акторами пробігла чорна кішка. Вони перестали взаємодіяти в Instagram, не коментували дописи одне одного та, за чутками, навіть роз’їхалися по різних житлових комплексах.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко після тривалої відсутності появ із Цимбалюком здивувала заявою про дружбу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
777
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