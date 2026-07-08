Удар по заводу, авіабазі та паніка під Москвою: що відомо про масовану атаку на Росію (відео)

Наслідки атаки на "Борисоглебськ" / © Exilenova+

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Спекотна ніч у Росії: українські безпілотники сьогодні здійснили один із найбільш масштабних успішних ударів по критичних об’єктах військово-промислового комплексу, паливної інфраструктури та авіабази на території Російської Федерації. Атаки зафіксовано у різних регіонах РФ, в тому числі й на значній відстані від лінії фронту.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Атака на Татарстан

Республіка Татарстан — майже 1200 кілометрів від українського кордону — саме таку колосальну відстань сьогодні успішно подолали наші дрони, аби доправити українські санкції прямо до міста Нижнєкамськ.

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На чисельних відео із місцевих телеграм-каналів можна чітко почути гул українських БпЛА та відверте бідкання місцевих мешканців, але при цьому не чути жодного залпу російських зеніток чи хоча б поодиноких пострілів зі стрілецької зброї, яку зазвичай окупанти використовують для збиття дронів. Наслідок такої «ефективної» роботи ворожого ППО цілком передбачуваний.

Росіяни у паніці знімали політ і кричали: «Ну як його пропустили». За мить на кадрах зафіксовано, як дуже рясно та яскраво горить їхнє підприємство, а на фоні евакуації голосно виє сигнал повітряної тривоги.

Цю пожежу тепер добре видно навіть із сусідніх міст. Настільки яскраво палає промислове підприємство «Нижнєкамськнєфтехім». Це масштабний хімічний комбінат, який виробляє синтетичний каучук, що є критично важливим компонентом для всього російського ВПК. Однак сьогодні на цьому заводі, ймовірно, оголосять вихідний. Місцеві мешканці бідкаються на камеру: «Навіть, в принципі, з будинку виходити не треба, у нас тут жах якийсь коїться. Щось незрозуміле у Нижнєкамську, і горілим смердить так, що просто неможливо».

Однак це був не єдиний візит українських дронів у місто. Одночасно під потужним ударом опинився ще й великий об’єкт паливно-енергетичного комплексу Росії, який дуже зручно був розташований у тій самій промзоні, що й хімічне підприємство. Очевидці знімали приліт прямо на території підприємства.

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Палаючий НПЗ у Саратові та ракетна загроза під Москвою

А це вже Саратовська область. Вочевидь, після цієї запальної ночі на місцевих водіїв чекатимуть кілометрові черги за бензином. Там під прицільною атакою перебував великий нафтопереробний завод, який виробляє близько семи мільйонів тонн нафти на рік. На підприємстві зайнялася масштабна пожежа. Як офіційно повідомляє місцева влада, на цій промисловій локації вже є загиблий та поранені.

Що ж до уражених суто військових цілей, то найбільше цієї ночі потерпала саме російська авіація. Сили оборони України успішно уразили військовий аеродром у Борисоглєбську Саратовської області. Окрім того, що там постійно базуються російські винищувачі та бомбардувальники, цей аеродром вважають одним із ключових навчальних авіаційних центрів військово-космічних сил РФ.

Прокидались сьогодні вночі від пронизливих звуків сирени і у самій столиці Росії. У Московській області двічі за ніч офіційно оголошували про серйозну ракетну загрозу. А автомобільний рух великою трасою Ярославль–Москва через високу активність українських дронів владі навіть довелося повністю перекрити.

Розгром «тіньового флоту» окупантів в Азовському морі

Ну і це ще далеко не вся здобич українських Сил оборони за поточний час.

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Минулої ночі наші далекобійні дрони успішно вразили ще 9 російських танкерів так званого «тіньового флоту» в акваторії Азовського моря. Про це офіційно повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровді.

Отже, лише від початку цього тижня маємо на спільному рахунку вже 19 підбитих великих танкерів країни-агресорки, а також — один суховантаж і стратегічний пором у Керчі. Загалом же минулої ночі в окупованому Криму та на півдні тимчасово окупованих українських територій було успішно уражено 53 важливі військові цілі та 6 великих електропідстанцій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 8 ЛИПНЯ | ЧЕРГОВА НІЧ під вогнем: що Росія накоїла в Києві та області СЬОГОДНІ

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