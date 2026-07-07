Костюк — Паоліні: де дивитися і прогноз букмекерів на чвертьфінал Вімблдону-2026

Марта Костюк / © Associated Press

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У середу, 8 липня, українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) проведе чвертьфінальний матч Вімблдону-2026 проти італійки Жасмін Паоліні (№17 WTA).

Поєдинок за вихід до півфіналу трав'яного мейджора розпочнеться орієнтовно о 15:30 за київським часом.

В 1/8 фіналу Костюк здобула перемогу над американкою Ешлін Крюгер (6:4, 6:4), а Паоліні здолала філіппінку Александру Еалу (6:4, 4:6, 6:3).

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Для Костюк це буде перший в кар'єрі чвертьфінал на Вімблдоні. Досі вона ще ніколи не грала в 1/4 фіналу цього турніру Grand Slam.

Це буде третя очна зустріч тенісисток. З трьох попередніх матчів Марта виграла у суперниці один.

Де дивитися матч Костюк — Паоліні

Подивитися матч Костюк — Паоліні можна буде у прямому ефірі на платформах Суспільне Спорт (телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Спорт). Також гра транслюватиметься на місцевих каналах Суспільного.

Прогноз букмекерів на матч Костюк — Паоліні

На думку букмекерів, фавориткою прийдешнього матчу є Костюк. На перемогу українки можна поставити з коефіцієнтом 1,41. Виграш італійки оцінений коефіцієнтом 2,90.

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Переможниця матчу Костюк — Паоліні в півфіналі Вімблдону-2026 зустрінеться з тріумфаторкою пари Лінда Носкова (Чехія) — Елізе Мертенс (Бельгія).

Нагадаємо, торік чемпіонкою турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.

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