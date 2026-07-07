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Костюк — Паоліні: де дивитися і прогноз букмекерів на чвертьфінал Вімблдону-2026
Марта Костюк спробує вперше в кар'єрі пробитися до півфіналу трав'яного мейджора.
У середу, 8 липня, українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) проведе чвертьфінальний матч Вімблдону-2026 проти італійки Жасмін Паоліні (№17 WTA).
Поєдинок за вихід до півфіналу трав'яного мейджора розпочнеться орієнтовно о 15:30 за київським часом.
В 1/8 фіналу Костюк здобула перемогу над американкою Ешлін Крюгер (6:4, 6:4), а Паоліні здолала філіппінку Александру Еалу (6:4, 4:6, 6:3).
Для Костюк це буде перший в кар'єрі чвертьфінал на Вімблдоні. Досі вона ще ніколи не грала в 1/4 фіналу цього турніру Grand Slam.
Це буде третя очна зустріч тенісисток. З трьох попередніх матчів Марта виграла у суперниці один.
Де дивитися матч Костюк — Паоліні
Подивитися матч Костюк — Паоліні можна буде у прямому ефірі на платформах Суспільне Спорт (телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Спорт). Також гра транслюватиметься на місцевих каналах Суспільного.
Прогноз букмекерів на матч Костюк — Паоліні
На думку букмекерів, фавориткою прийдешнього матчу є Костюк. На перемогу українки можна поставити з коефіцієнтом 1,41. Виграш італійки оцінений коефіцієнтом 2,90.
Переможниця матчу Костюк — Паоліні в півфіналі Вімблдону-2026 зустрінеться з тріумфаторкою пари Лінда Носкова (Чехія) — Елізе Мертенс (Бельгія).
Нагадаємо, торік чемпіонкою турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.