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Топ-8 для Костюк: визначилися чвертьфінальні пари Вімблдону-2026
За путівку до півфіналу Марта позмагається з італійкою Жасмін Паоліні.
Визначилися чвертьфінальні пари Вімблдону-2026 у жіночому одиночному розряді. Зокрема до ції стадії вийшла українська тенісистка Марта Костюк.
В 1/8 фіналу 24-річна уродженка Києва здобула перемогу над американкою Ешлін Крюгер (6:4, 6:4).
За путівку до півфіналу Марта позмагається з італійкою Жасмін Паоліні. Цей матч відбудеться у середу, 8 липня. Для Костюк це буде перший в кар'єрі чвертьфінал на Вімблдоні.
Переможниця матчу Костюк — Паоліні в півфіналі трав'яного мейджора зустрінеться з тріумфаторкою пари Лінда Носкова (Чехія) — Елізе Мертенс (Бельгія).
Пари 1/4 фіналу Вімблдону-2026
Наомі Осака (Японія) — Кароліна Мухова (Чехія)
Джессіка Пегула (США) — Корі Гауфф (США)
Марта Костюк (Україна) — Жасмін Паоліні (Італія)
Лінда Носкова (Чехія) — Елізе Мертенс (Бельгія)
Жіночі чвертьфінали на Вімблдоні відбудуться 7 та 8 липня. Півфінали заплановано на 9 липня, а фінал — у суботу, 11 липня.
Нагадаємо, торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.