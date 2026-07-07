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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Топ-8 для Костюк: визначилися чвертьфінальні пари Вімблдону-2026

За путівку до півфіналу Марта позмагається з італійкою Жасмін Паоліні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Визначилися чвертьфінальні пари Вімблдону-2026 у жіночому одиночному розряді. Зокрема до ції стадії вийшла українська тенісистка Марта Костюк.

В 1/8 фіналу 24-річна уродженка Києва здобула перемогу над американкою Ешлін Крюгер (6:4, 6:4).

За путівку до півфіналу Марта позмагається з італійкою Жасмін Паоліні. Цей матч відбудеться у середу, 8 липня. Для Костюк це буде перший в кар'єрі чвертьфінал на Вімблдоні.

Переможниця матчу Костюк — Паоліні в півфіналі трав'яного мейджора зустрінеться з тріумфаторкою пари Лінда Носкова (Чехія) — Елізе Мертенс (Бельгія).

Пари 1/4 фіналу Вімблдону-2026

Наомі Осака (Японія) — Кароліна Мухова (Чехія)

Джессіка Пегула (США) — Корі Гауфф (США)

Марта Костюк (Україна) — Жасмін Паоліні (Італія)

Лінда Носкова (Чехія) — Елізе Мертенс (Бельгія)

Жіночі чвертьфінали на Вімблдоні відбудуться 7 та 8 липня. Півфінали заплановано на 9 липня, а фінал — у суботу, 11 липня.

Нагадаємо, торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.

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Дата публікації
Кількість переглядів
262
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