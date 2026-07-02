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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
177
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Костюк здобула вольову перемогу над росіянкою та вийшла до третього кола Wimbledon-2026

Марта повторила особистий рекорд на трав'яному мейджорі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) вийшла до третього кола Wimbledon-2026.

У другому раунді трав'яного мейджора 24-річна уродженка Києва здобула вольову перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анною Блінковою (№114 WTA) — 6:7, 6:3, 6:3.

Матч тривав 2 години 35 хвилин. Костюк виконала 4 подачі навиліт і припустилася 11 подвійних помилок.

Костюк ушосте грає в основній сітці Wimbledon. Вона повторила особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam, вийшовши до третього кола. Раніше вона діставалася цієї стадії у 2023 та 2024 роках.

Зазначимо, що в першому раунді Марта розгромила аргентинку Надю Подороску, а Блінкова на старті обіграла іншу українку — Юлію Стародубцеву.

В 1/16 фіналу Костюк позмагається з американкою Еммою Наварро (№26 WTA), якій дотепер програла всі чотири очних матчі.

Додамо, що до третього кола Wimbledon-2026 також вийшла українська тенісистка Дар'я Снігур, обігравши француженку Леолію Жанжан (№132 WTA) — 6:4, 6:3.

Для Снігур це перший в кар'єрі вихід до третього раунду на турнірах Grand Slam. Далі українка зіграє з американкою Ешлін Крюгер.

На старті турніру Дар'я сенсаційно обіграла першу ракетку України Еліну Світоліну.

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Дата публікації
Кількість переглядів
177
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