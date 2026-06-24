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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Світоліна після перемоги над росіянкою знялася з останнього турніру перед Wimbledon-2026

Еліна не зіграє у чвертьфіналі змагань у Бад-Гомбурзі через травму правого стегна.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№8 WTA) знялася з турніру WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.

Напередодні 31-річна уродженка Одеси здобула вольову перемогу над "нейтральною" тенісисткою з російським паспортом Людмилою Самсоновою (№37 WTA) — 3:6, 6:3, 6:2.

У чвертьфіналі Еліна мала зіграти з китаянкою Сінь Ю Ван (№52 WTA), але відмовилася від участі в матчі через травму правого стегна.

"Учорашня перемога далася у дуже напруженій боротьбі, але вона забрала від мого організму трохи більше сил, ніж я очікувала. Тому мені потрібно ще кілька днів на відновлення", — зазначила Світоліна у відеокоментарі від організаторів турніру.

Турнір у Бад-Гомбурзі був останнім для Світоліної перед Wimbledon-2026. Матчі основної сітки трав'яного мейджора відбудуться від 29 червня до 12 липня.

Раніше повідомлялося, що Світоліна стала амбасадоркою клубу УПЛ і звернулася до вболівальників.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
520
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