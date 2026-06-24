Світоліна після перемоги над росіянкою знялася з останнього турніру перед Wimbledon-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (№8 WTA) знялася з турніру WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.

Напередодні 31-річна уродженка Одеси здобула вольову перемогу над "нейтральною" тенісисткою з російським паспортом Людмилою Самсоновою (№37 WTA) — 3:6, 6:3, 6:2.

У чвертьфіналі Еліна мала зіграти з китаянкою Сінь Ю Ван (№52 WTA), але відмовилася від участі в матчі через травму правого стегна.

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"Учорашня перемога далася у дуже напруженій боротьбі, але вона забрала від мого організму трохи більше сил, ніж я очікувала. Тому мені потрібно ще кілька днів на відновлення", — зазначила Світоліна у відеокоментарі від організаторів турніру.

Турнір у Бад-Гомбурзі був останнім для Світоліної перед Wimbledon-2026. Матчі основної сітки трав'яного мейджора відбудуться від 29 червня до 12 липня.

Раніше повідомлялося, що Світоліна стала амбасадоркою клубу УПЛ і звернулася до вболівальників.

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