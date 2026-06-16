ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

Світоліна розгромила росіянку на старті турніру в Берліні

Спортсменка з держави-агресорки вирішила достроково знятися з поєдинку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№8 WTA) вийшла до другого кола турніру WTA 500 у Берліні.

У першому раунді змагань у столиці Німеччини 31-річна уродженка Одеси розгромила "нейтральну" росіянку Анну Калінську (№20 WTA).

Перший сет українська тенісистка виграла з рахунком 6:1, а в другій партії за рахунку 4:1 на користь Світоліної спортсменка з держави-агресорки достроково знялася з матчу.

У другому колі суперницею Еліни стане німецька тенісистка Єва Лис.

Раніше повідомлялося, що збірна України з тенісу дізналася суперника у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
184
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie