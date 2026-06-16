Світоліна розгромила росіянку на старті турніру в Берліні

Еліна Світоліна / © Associated Press

Реклама

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№8 WTA) вийшла до другого кола турніру WTA 500 у Берліні.

У першому раунді змагань у столиці Німеччини 31-річна уродженка Одеси розгромила "нейтральну" росіянку Анну Калінську (№20 WTA).

Перший сет українська тенісистка виграла з рахунком 6:1, а в другій партії за рахунку 4:1 на користь Світоліної спортсменка з держави-агресорки достроково знялася з матчу.

Реклама

У другому колі суперницею Еліни стане німецька тенісистка Єва Лис.

Раніше повідомлялося, що збірна України з тенісу дізналася суперника у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Новини партнерів