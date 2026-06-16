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Світоліна розгромила росіянку на старті турніру в Берліні
Спортсменка з держави-агресорки вирішила достроково знятися з поєдинку.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (№8 WTA) вийшла до другого кола турніру WTA 500 у Берліні.
У першому раунді змагань у столиці Німеччини 31-річна уродженка Одеси розгромила "нейтральну" росіянку Анну Калінську (№20 WTA).
Перший сет українська тенісистка виграла з рахунком 6:1, а в другій партії за рахунку 4:1 на користь Світоліної спортсменка з держави-агресорки достроково знялася з матчу.
У другому колі суперницею Еліни стане німецька тенісистка Єва Лис.
Раніше повідомлялося, що збірна України з тенісу дізналася суперника у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.
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