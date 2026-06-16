ЧС-2026 з футболу: розклад матчів на 17 червня та прогнози букмекерів

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Реклама

У середу, 17 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться сьомий ігровий день — уболівальники побачать п'ять матчів стартового туру.

Відкриє ігровий день поєдинок у групі I між збірними Іраку та Норвегії.

До вашої уваги розклад усіх матчів ЧС-2026 на 17 червня, а також прогнози букмекерів на ці поєдинки.

Реклама

Розклад матчів ЧС-2026 на 17 червня і прогнози букмекерів

01:00 Ірак — Норвегія (група I)

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Норвегії. На перемогу Ерлінга Голанда та Ко можна поставити з коефіцієнтом 1,23. Нічия — 6,70. Виграш команди Іраку стане величезною сенсацією — 15,00.

У цьому квартеті також виступають збірні Франції та Сенегалу, які очну зустріч першого туру проведуть 16 червня, о 22:00 за київським часом.

04:00 Аргентина — Алжир (група J)

Реклама

Фаворитом матчу букмекери називають збірну Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу. На перемогу команди Ліонеля Мессі приймаються ставки з коефіцієнтом 1,44. Нічия — 4,65. Виграш Алжиру — 8,30.

07:00 Австрія — Йорданія (група J)

У цьому поєдинку аналітики віддають перевагу австрійцям, на перемогу яких пропонують поставити з коефіцієнтом 1,38. Нічия — 5,33. Виграш йорданців — 8,00.

20:00 Португалія — ДР Конго (група K)

Реклама

Безсумнівним фаворитом матчу букмекери вважають збірну Португалії. Перемога команди Кріштіану Роналду оцінена кефіцієнтом 1,28. Нічия — 5,75. Виграш африканців буде гучною сенсацією — 12,00.

У цьому квартеті також виступають збірні Узбекистану та Колумбії, які зустрінуться в очному поєдинку першого туру 18 червня, о 05:00 за київським часом.

23:00 Англія — Хорватія (група L)

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Англії. На перемогу підопічних Томаса Тухеля можна поставити з коефіцієнтом 1,78. Нічия — 3,80. Виграш хорватів — 4,75.

Реклама

У цій групі також боротимуться збірні Гани та Панами, які зійдуться в очному поєдинку першого туру 18 червня, о 02:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Реклама

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Новини партнерів