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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Виклав нове спільне фото: Усик прокоментував зустріч із Трампом у Білому домі

Український боксер подякував американському президенту за запрошення, гостинність і теплий прийом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олександр Усик

Олександр Усик / instagram.com/usykaa

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик прокоментував нещодавню зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

На своїй сторінці в Instagram український боксер опублікував нове спільне фото з американським президентом.

На знімку Усик у чорному костюмі стоїть в Овальному кабінеті, а Трамп сидить за своїм столом і широко усміхається.

Олександр Усик і Дональд Трамп / instagram.com/usykaa

Олександр Усик і Дональд Трамп / instagram.com/usykaa

"Зустріч із президентом США у Білому домі. Дякую за запрошення, вашу гостинність і теплий прийом. Спорт справді об'єднує людей, зміцнює повагу і зближує культури. Я щиро ціную можливість зустрітися і поговорити особисто", — написав Усик.

Зазначимо, що свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Для 39-річного українця ця перемога стала 25-ю на професійному рингу (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.

Хто стане наступним суперником Олександра, поки що невідомо. Але Всесвітня боксерська рада (WBC) уже зобов'язала українця провести поєдинок з німцем Агітом Кабаєлом.

Британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
153
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