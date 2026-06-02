- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 408
- Час на прочитання
- 2 хв
WBC санкціонувала наступний бій Усика: хто стане суперником українця
Олександра зобов'язали провести поєдинок з німцем Агітом Кабаєлом.
Всесвітня боксерська рада (WBC) санкціонувала бій володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика проти німця Агіта Кабаєла, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC.
Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман у коментарі Pro Box TV.
Тож саме Кабаєл повинен стати наступним суперником українця, який у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза технічним нокаутом переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
"Рішення WBC полягало в тому, що один бій був добровільним, а потім переможець мав битися проти Кабаєла. Цей бій було санкціоновано сьогодні, і це обов'язковий захист для Усика.
До речі, я усміхаюся. Усі знищували WBC, тому що ми дозволили та санкціонували бій з Ріко за титул WBC. Сьогодні я можу з гордістю сказати, що ми вчинили правильно", — сказав Сулейман.
Зазначимо, що Кабаєл після бою Усик — Верховен вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині. Олександр без жодних вагань прийняв виклик.
Британський промоутер Френк Воррен уже заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.
Також Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.
33-річний Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. В його активі 27 перемог (19 — нокаутом) у 27 поєдинках.
Усик також ще жодного разу не програвав на профірингу. У послужному списку 39-річного українця 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.
Раніше повідомлялося, що Кабаєл висунув Усику жорсткий ультиматум.