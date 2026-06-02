Проспорт
408
2 хв

WBC санкціонувала наступний бій Усика: хто стане суперником українця

Олександра зобов'язали провести поєдинок з німцем Агітом Кабаєлом.

Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Всесвітня боксерська рада (WBC) санкціонувала бій володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика проти німця Агіта Кабаєла, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC.

Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман у коментарі Pro Box TV.

Тож саме Кабаєл повинен стати наступним суперником українця, який у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза технічним нокаутом переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

"Рішення WBC полягало в тому, що один бій був добровільним, а потім переможець мав битися проти Кабаєла. Цей бій було санкціоновано сьогодні, і це обов'язковий захист для Усика.

До речі, я усміхаюся. Усі знищували WBC, тому що ми дозволили та санкціонували бій з Ріко за титул WBC. Сьогодні я можу з гордістю сказати, що ми вчинили правильно", — сказав Сулейман.

Зазначимо, що Кабаєл після бою Усик — Верховен вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині. Олександр без жодних вагань прийняв виклик.

Британський промоутер Френк Воррен уже заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

Також Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.

33-річний Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. В його активі 27 перемог (19 — нокаутом) у 27 поєдинках.

Усик також ще жодного разу не програвав на профірингу. У послужному списку 39-річного українця 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.

Раніше повідомлялося, що Кабаєл висунув Усику жорсткий ультиматум.

