Cвітоліна — Костюк: букмекери зробили прогноз на чвертьфінал Roland Garros

Марта Костюк та Еліна Світоліна / © Associated Press

У вівторок, 2 червня, дві українські тенісистки зіграють між собою у чвертьфіналі Roland Garros-2026 — Еліна Світоліна (№7 WTA) протистоятиме Марті Костюк (№15 WTA).

Матч між першою та другою ракетками України розпочнеться орієнтовно о 14:00 за київським часом.

В 1/8 фіналу ґрунтового мейджора Костюк розібралася з експершою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек (№3 WTA) — 7:5, 6:1. Своєю чергою, Світоліна здобула вольову перемогу над швейцаркою Беліндою Бенчич (№11 WTA) — 4:6, 6:4, 6:0.

Вперше в історії дві українки зустрінуться між собою у чвертьфіналі турніру Grand Slam. Досі єдиний раз, коли дві представниці України дійшли до чвертьфіналу одного мейджора, був на Australian Open-2024. Тоді цієї стадії змагань дісталися Костюк і Даяна Ястремська, але вони грали не одна проти одної й лише Ястремська пробилася до півфіналу.

Світоліна вшосте в кар'єрі зіграє у чвертьфіналі Roland Garros. Раніше вона п'ять разів діставалася цієї стадії турніру (2015, 2017, 2020, 2023, 2025), але ще ніколи не виходила до півфіналу. Костюк уперше дійшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Прогноз букмекерів на матч Cвітоліна — Костюк

На думку букмекерів, незначною фавориткою прийдешнього матчу є Костюк. На перемогу Марти приймаються ставки з коефіцієнтом 1,80. На виграш Світоліної можна поставити з коефіцієнтом 2,00.

Раніше Еліна та Марта провели дві очні зустрічі. 2018 року на Australian Open перемогу здобула Світоліна — 6:2, 6:2, тоді як 2024-го на турнірі в Торонто виграла вже Костюк — 6:2, 2:6, 6:2.

Україна за підсумками прийдешнього матчу отримає першу в історії півфіналістку Roland Garros в жіночому одиночному розряді.

