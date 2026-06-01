Збірна України дізналася суперників на ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні

"Синьо-жовті" вперше від 2007 року змагатимуться в еліті світового хокею.

Автор публікації
Максим Приходько
Збірна України з хокею

Збірна України з хокею / © facebook.com/fhu.com.ua

Збірна України з хокею, яка цього року вийшла до елітного дивізіону, дізналася своїх суперників на чемпіонаті світу-2027.

За підсумками ЧС-2026 з хокею в елітному дивізіоні відбувся розподіл збірних по групах на наступний чемпіонат світу.

Жеребкування чемпіонату світу з хокею не проводиться сліпим жеребом, натомість склади груп формуються на основі світового рейтингу IIHF, який розраховується за підсумками останніх Олімпіад та чемпіонатів світу.

Таким чином, на ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні збірна України виступатиме у групі А, де її суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія та Словенія.

"Синьо-жовті" зіграють по одному матчу проти кожної з цих збірних. Чотири найкращі команди вийдуть до чвертьфіналу. Збірна, яка фінішує останньою, вилетить до Дивізіону IА (другого за престижністю — прим.).

Склад груп ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні

Група А: Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія, Словенія, Україна

Група В: Канада, США, Чехія, Німеччина, Данія, Норвегія, Угорщина, Казахстан

ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 14 до 30 травня наступного року в Німеччині.

Наша хокейна збірна удесяте в історії та вперше від 2007 року виступить на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні. Найкращим результатом "синьо-жовтих" було дев'яте місце на ЧС-2002.

Нагадаємо, ЧС-2026 з хокею в елітному дивізіоні виграла збірна Фінляндії, яка у фіналі в овертаймі здолала Швейцарію. В матчі за "бронзу" Норвегія в овертаймі перемогла Канаду.

