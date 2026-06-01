Тренер Верховена прокоментував критику на адресу Усика після перемоги над кікбоксером

Пітер Ф'юрі не згодний з тим, що українець показав невпевнений виступ у поєдинку проти його підопічного.

Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Пітер Ф'юрі, тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, поділився думками про поразку свого підопічного від чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика.

Він заступився за українця, який зіткнувся з шквалом критики через нібито непереконливу перемогу над кікбоксером.

За його словами, якби Усик насправді був у поганій формі, то Верховен би його нокаутував, а не навпаки.

"Ніхто не знає наших бойців. Всі вважають себе експертами, у кожного є свій погляд на бій. І справа в тому, що ніхто не давав Ріко шансів, але оскільки він добре показав себе, всі кажуть: "О, Усик вже не той". Він показав свій найкращий бій у кар'єрі, нокаутувавши Дюбуа, а Даніель зараз знову завоював титул чемпіона світу. Проте раптом Усик уже не той.

Багато експертів не можуть визнати своїх помилок і шукають виправдання. Це факти. Суть у тому, що Усик мав дуже важкий тренувальний табір. Послухайте, якби Усик був вже не тим, то Ріко його нокаутував би. Будь-якого менш сильного бійця, будь-якого іншого надважковаговика він нокаутував би. Усик показав свій клас саме тоді, коли це було найбільш необхідно.

Послухайте, Ріко припустився помилки, а Усик скористався нею. Це єдина його помилка, за яку він поплатився. Тож це було блискуче", — сказав Ф'юрі в коментарі Boxing King Media.

Огляд бою Усик — Верховен

Усик — Верховен: підсумки бою

У ніч проти 24 травня Усик у єгипетському місті Гіза переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Також Верховен розкритикував рефері через те, що той нібито скоротив обов'язковий відлік часу для відновлення після нокдауну.

У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.

Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Олександр після поєдинку розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Також Усик висловився про потенційний реванш з Верховеном і назвав умову.

Крім того, Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Після перемоги над Верховеном українцю кинув виклик непереможний німець Агіт Кабаєл, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC.

Британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

Олександр уже погодився розпочати переговори про бій з Кабаєлом.

Своєю чергою, Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

На нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

