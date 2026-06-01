Тренер Верховена прокоментував критику на адресу Усика після перемоги над кікбоксером

Олександр Усик

Пітер Ф'юрі, тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, поділився думками про поразку свого підопічного від чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика.

Він заступився за українця, який зіткнувся з шквалом критики через нібито непереконливу перемогу над кікбоксером.

За його словами, якби Усик насправді був у поганій формі, то Верховен би його нокаутував, а не навпаки.

"Ніхто не знає наших бойців. Всі вважають себе експертами, у кожного є свій погляд на бій. І справа в тому, що ніхто не давав Ріко шансів, але оскільки він добре показав себе, всі кажуть: "О, Усик вже не той". Він показав свій найкращий бій у кар'єрі, нокаутувавши Дюбуа, а Даніель зараз знову завоював титул чемпіона світу. Проте раптом Усик уже не той.

Багато експертів не можуть визнати своїх помилок і шукають виправдання. Це факти. Суть у тому, що Усик мав дуже важкий тренувальний табір. Послухайте, якби Усик був вже не тим, то Ріко його нокаутував би. Будь-якого менш сильного бійця, будь-якого іншого надважковаговика він нокаутував би. Усик показав свій клас саме тоді, коли це було найбільш необхідно.

Послухайте, Ріко припустився помилки, а Усик скористався нею. Це єдина його помилка, за яку він поплатився. Тож це було блискуче", — сказав Ф'юрі в коментарі Boxing King Media.

Огляд бою Усик — Верховен

У ніч проти 24 травня Усик у єгипетському місті Гіза переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Також Верховен розкритикував рефері через те, що той нібито скоротив обов'язковий відлік часу для відновлення після нокдауну.

У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.

Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

