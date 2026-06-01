Олена Тополя показала власне авто за майже 45 тис доларів та розкрила неочікувані таємниці її сім’ї

Українська співачка Олена Тополя показала розкішний сімейний автомобіль, який придбала разом із артистом Тарасом Тополею, та розповіла про несподівані історії, пов’язані з коштовною машиною.

Сьогодні для артистки автомобіль став не просто засобом пересування, а справжнім мобільним простором для великої родини. У новому випуску шоу «Зірки на колесах» вона провела екскурсію своїм транспортом і пояснила, чому свого часу вибір зупинили саме на цьому варіанті. За словами виконавиці, головним критерієм була місткість. У салоні мали комфортно розміститися всі троє дітей. Саме тому родина обрала великий позашляховик Jeep 2021 року випуску, який свого часу був придбаний за 45 тисяч доларів, що є еквівалентом майже двом мільйонам гривень. Авто й досі залишається спільною власністю колишнього подружжя.

«Це наша сімейна машина», — поділилася артистка.

Співачка також зізналася, що за кермом не завжди обходиться без пригод. Вона нерідко отримує штрафи за порушення правил дорожнього руху. Водночас бувають ситуації, коли правоохоронці впізнають її та ставляться поблажливіше.

Окремо знаменитість пригадала історію, яка свого часу набула розголосу. Саме цей Jeep випадково пошкодив чоловік, який у такий спосіб намагався привернути її увагу та познайомитися. Попри неприємний інцидент, відмовлятися від автомобіля співачка не стала. Навпаки — нині згадує той випадок із гумором і жартує, що завдяки незнайомцю отримала безкоштовний ремонт.

Першим автомобілем Олени Тополі була Mazda 3, яку вона придбала 2015 року. Водночас серед автомобілів мрії артистки залишаються легендарні Ford Mustang та Dodge, за кермо яких вона сподівається сісти в майбутньому.

