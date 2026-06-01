Вагітна Ольга Харлан на останніх місяцях вагітності оголила животик і розчулила подарунком від мами

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан продовжує ділитися з прихильниками щасливими моментами в очікуванні первістки.

Спортсменка опублікувала ніжну чорно-білу фотосесію, на якій позувала з уже помітно округлим животиком. Незабаром 35-річна шаблістка вперше стане мамою, тож нині насолоджується кожною миттю цього особливого періоду.

На світлинах Ольга постала в лаконічному образі з джинсів і сорочки, ніжно притримуючи животик руками. Втім, найбільшу увагу шанувальників привернула зворушлива деталь — крихітні дитячі пінетки, які майбутня мама тримала в руках. Як зізналася Харлан, цей символічний подарунок для майбутньої онуки власноруч зв'язала її мама — Ірина Харлан.

Вагітна Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

«Я так тішуся цим маленьким речам. І досі не віриться, що я проходжу цей особливий шлях. P.S. Ці крихітні пінетки зв'язала моя мама. Милота ж. Дякую, мамусю», — поділилася емоціями спортсменка.

У коментарях підписники засипали майбутню маму теплими побажаннями.

Олю, Вам так пасує вагітність. Тільки найкращі побажання вашій сімʼї!

Ти прекрасна. Здоровʼя і щастя вам

Прекрасний період вашого життя

Нагадаємо, батьком майбутньої донечки спортсменки є італійський фехтувальник Луїджі Самеле. Пара заручилася ще у вересні 2024 року, однак офіційно закохані поки не одружилися. Про те, що Ольга Харлан чекає на первістка, стало відомо в лютому цього року.

