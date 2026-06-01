Мариновані кабачки: простий рецепт літньої закуски

Літо неможливо уявити без кабачків. Їх смажать, запікають, додають у рагу та навіть десерти. Проте є один рецепт, який здатен перетворити звичайний овоч на справжню зірку столу.

Мариновані кабачки tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Мариновані кабачки давно стали популярною альтернативою традиційним солінням. Фудблогерка Мирослава Пекарюк розповіла про рецепт маринованих кабачків, які чудово смакують із шашликом, молодою картоплею та практично будь-якою літньою стравою. А головне, готуються вони без жодних складних маніпуляцій.

Інгредієнти

кабачки
2 шт.
сіль
1 ч. л
червона цибуля
1 шт.
кріп
цукор
0,5 ч. л
чорний мелений перець
1 дрібка
часник
3 зубчики
діжонська гірчиця
2 ст. л
сік половини лимона
Мариновані кабачки tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготування

  1. Спочатку кабачки потрібно тонко нарізати. Найзручніше зробити це овочечисткою, щоб отримати тонкі, майже прозорі слайси.

  2. Посипте кабачки сіллю та залиште приблизно на 15 хв. За цей час вони пустять рідину і стануть ніжнішими.

  3. Після цього злийте сік, що утворився, та додайте до кабачків тонко нарізану червону цибулю, подрібнений кріп, цукор, перець, подрібнений часник, діжонську гірчицю та свіжовичавлений лимонний сік.

  4. Усе ретельно перемішайте, щоб маринад рівномірно покрив овочі.

  5. Поставте закуску у холодильник щонайменше на дві години. За цей час кабачки вберуть аромати спецій та набудуть того самого насиченого смаку, за який їх так люблять.

За словами блогерки, найкраще мариновані кабачки смакують у компанії ароматного шашлику. Втім, не менш вдало вони поєднуються з молодою відварною картоплею, запеченим м’ясом, ковбасками на грилі чи як самостійна літня закуска.

