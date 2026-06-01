Українцям радять не зволікати з оцифруванням трудових книжок: річ не лише у пенсії

До 10 червня 2026 року працівники мають подати трудові книжки для оцифрування через Пенсійний фонд. Фахівці наголошують: це важливо не лише для майбутнього призначення пенсії.

Про це сказала експертка з трудового законодавства Галина Казначей в ефірі «КИЇВ24».

Вона пояснила, що за відсутності повних даних про трудову діяльність у системі можуть виникнути проблеми з підтвердженням стажу.

«Якщо вказано, що вона має бути оцифрована — оцифровуйте. Часу небагато. Намагайтеся чимшвидше це зробити», — закликає фахівчиня.

Це, зокрема, впливає на розрахунок лікарняних виплат. До прикладу, коли бухгалтер подає заяву-розрахунок для отримання допомоги за тимчасовою втратою працездатності і зазначає 100%, пенсійний фонд може бачити лише 70%.

За її словами, навіть якщо страховий стаж після 2004 року відображається, без оцифрованої трудової книжки інформація про місця роботи та посади може бути неповною.

«Тим, хто зараз працює, дуже важливо, щоб трудова книжка була оцифрована», — завершила вона.

