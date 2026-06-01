В Україні затвердили тарифи на світло від 1 червня: скільки платитимемо

Українцям поки не варто очікувати змін у вартості електроенергії. Побутові споживачі й надалі сплачуватимуть за електроенергію за чинною ставкою — 4,32 грн за кіловат-годину.

Відповідне рішення Кабінету міністрів передбачає збереження нинішнього тарифу щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Окремі умови діятимуть для споживачів, які використовують електроопалення, а також для житлових будинків, не підключених до газових мереж.

Зокрема, для них у період опалювального сезону — від 1 жовтня до 30 квітня — застосовуватиметься знижена ціна електроенергії.

За споживання до 2 000 кВт·год на місяць тариф становитиме 2,64 грн за кВт·год, а за обсяги понад встановлений ліміт — 4,32 грн за кВт·год.

За наявності тризонних електролічильників тариф на світло становитиме:

від 8:00 до 11:00 та від 20:00 до 22:00 — 6,48 грн за кВт-год

від 7:00 до 8:00, від 11:00 до 20:00, а також від 22:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-год

від 23:00 до 7:00 — 1,73 грн за кВт-год

Раніше повідомлялося, що після закінчення воєнного стану в Україні підвищення тарифів на електроенергію буде поетапним. Підвищення тарифів для бізнесу 2026 року, ймовірно, відбуватиметься у два етапи. Аналогічний підхід застосовуватимуть і для населення після закінчення війни.

