Постачальники газу оновили тарифи: скільки платитимуть українці від 1 червня

Постачальники газу в Україні оприлюднили тарифи на червень 2026 року. Більшість з них залишили тарифи без змін, але є й ті компанії, які оновила місячні ціни для українців.

Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень 2026 року.

Про це пише «Газправда».

Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує ГК «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною — 7,96 гривні за кубометр.

За офіційними даними з сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року.

Станом на сьогодні на ринку природного газу для населення працюють вісім компаній. Чотири з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще чотири мають як річні, так і щомісячні пропозиції.

Тарифи на газ у червні 2026 року:

  • ГК «Нафтогаз України» — 7,96 грн за кубометр

  • «Тернопільоблгаз Збут» — 7,96 грн за кубометр

  • «Прикарпат Енерго Трейд» — 7,98 грн за кубометр

  • «Галнафтогаз» (ОККО Контракт) — 7,99 грн за кубометр

  • «Львівенергозбут» — річний тариф 8,20 грн за кубометр, а місячний — 28,00 грн за кубометр

  • YASNO (Київські енергетичні послуги) — річна та місячна ціна становить 8,46 грн за кубометр

  • YASNO (Дніпровські енергетичні послуги) — також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8,46 грн за кубометр

  • ТОВ «Ритейл Сервіс» (торгова марка «СвітлоГаз») — річний тариф становить 9,99 грн за кубометр, а місячний — 28,49 грн за кубометр

Комуналка в Україні — останні новини

В Україні змінили правила перерахунку платіжок за тепло та гарячу воду під час надзвичайних ситуацій, зокрема після російських ударів по інфраструктурі.

Також від 1 травня в Україні припинили діяти певні тарифні пільги, зокрема для користувачів електроопалення. Хоча базовий тариф на світло, ймовірно, залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год, пільгова ціна 2,64 грн на перші 2000 кВт-год з завершенням опалювального сезону більше не діє.

Тим часом у газопостачальній компанії «Нафтогаз України» змінились правила розрахунку за природний газ. Тепер клієнтам для оплати за спожите блакитне паливо можна користуватися застосунком КУБ.

Експерти попереджають, що в Україні може здорожчати газ для населення.

