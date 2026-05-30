Витримує землетруси та екстремальну погоду: у Тайвані відкрили міст-рекордсмен

Міст Даньцзян. Фото: 中華民國總統府

В Тайвані почав працювати міст Даньцзян, який став найдовшим у світі однощогловим вантовим мостом. Нова споруда завдовжки 920 метрів перетинає гирло річки Тамсуй поблизу Тайбея та сполучає район Балі з містом Новий Тайбей.

Про це повідомило видання Metro.

Міст спроєктувала архітектурна компанія Zaha Hadid Architects. Його головний проліт сягає 450 метрів, що дозволило перевершити попередній світовий рекорд.

Особливістю об’єкта стала не лише його довжина. Тайванське дорожнє бюро повідомило, що споруду створювали з урахуванням сейсмічної активності регіону. Острів розташований на межі тектонічних плит, тому міст розрахований на землетруси магнітудою сім балів і вище.

Для контролю за станом конструкції по всьому мосту встановили систему датчиків. Вони безперервно відстежують навантаження на троси, силу вітру та інші показники, які впливають на безпеку споруди. У разі перевищення встановлених норм система автоматично надсилає сигнал до центру управління, де можуть ухвалити рішення про обмеження руху.

Центральним елементом мосту стала бетонна щогла заввишки 200 метрів. Саме вона підтримує основний проліт і забезпечує стійкість конструкції під час несприятливих погодних умов та сейсмічних явищ.

Окрім автомобільного сполучення, на мосту облаштували пішохідні та велосипедні доріжки. Також проєкт враховує можливість майбутнього продовження через річку мережі легкорейкового транспорту Даньхай.

Хоча основну частину будівництва завершили ще в жовтні минулого року, перед відкриттям на об’єкті тривали додаткові роботи. Будівельники укладали дорожнє покриття, встановлювали освітлення, шумозахисні бар’єри та інші елементи інфраструктури.

Ідея спорудження мосту Даньцзян з’явилася майже 30 років тому. Реалізація проєкту неодноразово переносилася через екологічні перевірки, зміни в проєктуванні та проблеми з проведенням тендерів. До активної фази будівництва перейшли лише 2019 року, а тепер міст офіційно відкрили для руху транспорту.

