Помилка, що коштує життя: відомий бренд морозива на паличці терміново відкликає продукцію через смертельну загрозу

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) випустило екстрене попередження про відкликання популярного літнього десерту. Під загрозою опинилося морозиво у вигляді паличок, яке загрожує життю споживачів через серйозні порушення технологічного процесу.

Йдеться про продукцію компанії De Dios' Ice Pops (штат Нью-Джерсі). Як з’ясували інспектори FDA, виробник припустився грубих помилок, які призвели до перехресного забруднення продуктів небезпечними алергенами, пише Unilad.

Прихована загроза в кожному шматочку

Головна небезпека полягає в тому, що морозиво на паличці містить інгредієнти, які взагалі не вказані на етикетці. Людина з тяжкою алергією може з’їсти десерт, вважаючи його абсолютно безпечним, і отримати смертельний анафілактичний шок, при якому набрякають дихальні шляхи.

У складі 16 різних смаків морозива (серед яких кокос, манго, ваніль, лімон та інші) виявили сліди:

горіхів пекан та фісташок,

коров’ячого молока,

штучних барвників Yellow 5 та Red 40 (які у США планують повністю заборонити до кінця 2026 року через шкоду для дитячого здоров’я).

Для розуміння масштабів: лише у США близько 15 мільйонів людей мають алергію на молоко, а понад 300 тисяч — на фісташки. Для таких споживачів звичайні ласощі можуть стати останніми.

Що відомо про небезпечні партії?

Потенційно отруйне морозиво у вигляді паличок продавалося в упаковках по 3,7 унції (близько 105 грамів) у чотирьох штатах: Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія та Коннектикут.

Небезпеку становить продукція, виготовлена до 27 квітня 2026 року. Споживачів закликають негайно перевірити свої морозильні камери та або викинути це морозиво, або повернути його в магазин для повного повернення коштів.

На щастя, на сьогодні жодного випадку отруєння чи смерті зафіксовано не було. Виробник уже заявив, що негайно оновив технологічний процес, і все морозиво, випущене після вказаної дати, є повністю безпечним.

