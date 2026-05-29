Помилка, що коштує життя: відомий бренд морозива на паличці терміново відкликає продукцію через смертельну загрозу
Санітарні служби США оголосили про термінове відкликання 16 видів морозива на паличці, яке через незазначені алергени становить смертельну загрозу для життя споживачів.
Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) випустило екстрене попередження про відкликання популярного літнього десерту. Під загрозою опинилося морозиво у вигляді паличок, яке загрожує життю споживачів через серйозні порушення технологічного процесу.
Йдеться про продукцію компанії De Dios' Ice Pops (штат Нью-Джерсі). Як з’ясували інспектори FDA, виробник припустився грубих помилок, які призвели до перехресного забруднення продуктів небезпечними алергенами, пише Unilad.
Прихована загроза в кожному шматочку
Головна небезпека полягає в тому, що морозиво на паличці містить інгредієнти, які взагалі не вказані на етикетці. Людина з тяжкою алергією може з’їсти десерт, вважаючи його абсолютно безпечним, і отримати смертельний анафілактичний шок, при якому набрякають дихальні шляхи.
У складі 16 різних смаків морозива (серед яких кокос, манго, ваніль, лімон та інші) виявили сліди:
горіхів пекан та фісташок,
коров’ячого молока,
штучних барвників Yellow 5 та Red 40 (які у США планують повністю заборонити до кінця 2026 року через шкоду для дитячого здоров’я).
Для розуміння масштабів: лише у США близько 15 мільйонів людей мають алергію на молоко, а понад 300 тисяч — на фісташки. Для таких споживачів звичайні ласощі можуть стати останніми.
Що відомо про небезпечні партії?
Потенційно отруйне морозиво у вигляді паличок продавалося в упаковках по 3,7 унції (близько 105 грамів) у чотирьох штатах: Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія та Коннектикут.
Небезпеку становить продукція, виготовлена до 27 квітня 2026 року. Споживачів закликають негайно перевірити свої морозильні камери та або викинути це морозиво, або повернути його в магазин для повного повернення коштів.
На щастя, на сьогодні жодного випадку отруєння чи смерті зафіксовано не було. Виробник уже заявив, що негайно оновив технологічний процес, і все морозиво, випущене після вказаної дати, є повністю безпечним.