Морозиво

Тепла пора — час холодного і смачного морозива, яке полюбляють не тільки діти. Смаколик можна легко приготувати вдома.

Існує безліч варіантів домашнього морозива — від простих і бюджетних до складних та вишуканих.

Пропонуємо приготувати саме просте і смачне морозиво.

Інгредiєнти:

Вершки — 600 мл

Згущене молоко — одна банка

Вафельні коржі — 2 штуки

Приготування

Вершки збиваємо міксером до утворення стійких піків. Додаємо згущене молоко та збиваємо до однорідної маси.

Квадратну або круглу форму для випікання (залежно від того, якої форми у вас вафлі), застеляємо пергаментом або харчовою плівкою. На дно кладемо вафельний лист. Виливаємо попередньо приготовану масу з вершків та згущеного молока, розмащуємо та накриваємо другим вафельним коржем. Злегка притискаємо і ставимо на кілька годин в морозилку.

Можна подавати з фруктами або без.

