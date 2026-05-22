Домашнє морозиво за п’ять хвилин — ідеальний рецепт з трьох інгредієнтів
Немає більш бажаних ласощів влітку, ніж пара кульок смачного морозива. Такий десерт можна легко та швидко приготувати вдома з мінімуму інгредієнтів.
Тепла пора — час холодного і смачного морозива, яке полюбляють не тільки діти. Смаколик можна легко приготувати вдома.
Існує безліч варіантів домашнього морозива — від простих і бюджетних до складних та вишуканих.
Пропонуємо приготувати саме просте і смачне морозиво.
Інгредiєнти:
Вершки — 600 мл
Згущене молоко — одна банка
Вафельні коржі — 2 штуки
Приготування
Вершки збиваємо міксером до утворення стійких піків. Додаємо згущене молоко та збиваємо до однорідної маси.
Квадратну або круглу форму для випікання (залежно від того, якої форми у вас вафлі), застеляємо пергаментом або харчовою плівкою. На дно кладемо вафельний лист. Виливаємо попередньо приготовану масу з вершків та згущеного молока, розмащуємо та накриваємо другим вафельним коржем. Злегка притискаємо і ставимо на кілька годин в морозилку.
Можна подавати з фруктами або без.
