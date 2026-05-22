"Євробачення-2026": LELÉKA відверто зізналася, чи мала проблеми через вигук "Слава Україні!"
Представниця України поділилася подробицями табу на війну на міжнародній сцені.
Українська співачка LELÉKA прокоментувала свій патріотичний вигук «Слава Україні!» на сцені «Євробачення-2026» та зізналася, чи мала через це проблеми з організаторами конкурсу.
Артистка пригадала, що жодних офіційних зауважень після виступу у Відні вона не отримувала. Водночас атмосфера на конкурсі, каже LELÉKA, все ж передбачає чимало обмежень для учасників. Особливо це стосується теми війни в Україні та будь-яких політичних заяв. Саме тому команді доводилося дуже обережно доносити свої меседжі. Артистка наголосила, що вони намагалися говорити через творчість і символи.
«Хай би хтось спробував сказати щось (прим. ред. про вигук), я би хачапурі зробила з тієї людини… Звичайно, не тільки відчувається (прим. ред. заборона говорити про війну). Вона є, вона була і вона буде на цьому конкурсі. Але нам було важливо мистецьки все-таки вкласти всі ті меседжі, які для нас важливі. Зробити це в таких рамках, в які нас поставили. Ми були змушені говорити про це методами мистецтва і не прямолінійно», — пояснила співачка BBC News.
LELÉKA також дала зрозуміти, що її вигук «Слава Україні!» був свідомим кроком. Попри суворі правила конкурсу, команда шукала спосіб нагадати світові про Україну й підтримати українців зі сцени міжнародного шоу. І хоча тема війни на Євробаченні фактично залишається табуйованою, артистка переконана: важливі сенси можна передати навіть без прямих заяв.
Нагадаємо, нещодавно стався скандал на «Євробаченні-2026». Виступ Вєрки Сердючки у фіналі вирізали із запису.