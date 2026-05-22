"Євробачення-2026": LELÉKA відверто зізналася, чи мала проблеми через вигук "Слава Україні!"

LELEKA / © instagram.com/eurovision

Реклама

Українська співачка LELÉKA прокоментувала свій патріотичний вигук «Слава Україні!» на сцені «Євробачення-2026» та зізналася, чи мала через це проблеми з організаторами конкурсу.

Артистка пригадала, що жодних офіційних зауважень після виступу у Відні вона не отримувала. Водночас атмосфера на конкурсі, каже LELÉKA, все ж передбачає чимало обмежень для учасників. Особливо це стосується теми війни в Україні та будь-яких політичних заяв. Саме тому команді доводилося дуже обережно доносити свої меседжі. Артистка наголосила, що вони намагалися говорити через творчість і символи.

«Хай би хтось спробував сказати щось (прим. ред. про вигук), я би хачапурі зробила з тієї людини… Звичайно, не тільки відчувається (прим. ред. заборона говорити про війну). Вона є, вона була і вона буде на цьому конкурсі. Але нам було важливо мистецьки все-таки вкласти всі ті меседжі, які для нас важливі. Зробити це в таких рамках, в які нас поставили. Ми були змушені говорити про це методами мистецтва і не прямолінійно», — пояснила співачка BBC News.

Реклама

LELÉKA

LELÉKA також дала зрозуміти, що її вигук «Слава Україні!» був свідомим кроком. Попри суворі правила конкурсу, команда шукала спосіб нагадати світові про Україну й підтримати українців зі сцени міжнародного шоу. І хоча тема війни на Євробаченні фактично залишається табуйованою, артистка переконана: важливі сенси можна передати навіть без прямих заяв.

Нагадаємо, нещодавно стався скандал на «Євробаченні-2026». Виступ Вєрки Сердючки у фіналі вирізали із запису.

Новини партнерів