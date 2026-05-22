Чи треба чистити молоду картоплю: у якому разі шкірка стає небезпечною

У сезон молодої картоплі багато хто замислюється, чи варто чистити її перед приготуванням. Фахівці пояснюють: тонка шкірка молодої картоплі не лише їстівна, а й містить чимало корисних речовин. Водночас у деяких випадках від неї все ж краще відмовитися.

Молода картопля відрізняється від тієї, що довго зберігалася взимку, не лише смаком, а й структурою. Її шкірка значно тонша та ніжніша, тому часто її готують без чищення. Саме під шкіркою міститься частина поживних речовин — зокрема клітковина, яка підтримує нормальне травлення. Також у шкірці є невелика кількість вітаміну С, вітамінів групи B, калію та магнію.

Фахівці звертають увагу, що приготування картоплі разом зі шкіркою допомагає краще зберігати поживні речовини. Під час варіння очищеної картоплі частина корисних компонентів переходить у воду, тоді як шкірка частково цьому перешкоджає.

Однак їсти молоду картоплю зі шкіркою можна не завжди. Якщо овоч має зелений відтінок, починає проростати або сильно пошкоджений, від шкірки краще відмовитися. Зелені ділянки можуть свідчити про наявність соланіну — природної речовини, яка у великих кількостях здатна негативно впливати на організм.

Перед приготуванням картоплю радять ретельно мити під проточною водою. Через тонку шкірку на поверхні легко залишаються земля та пісок, тому овочі часто очищують м’якою щіткою або ненадовго замочують у воді.

Окремо фахівці рекомендують звертати увагу на реакцію організму людям із чутливим травленням. Через вміст клітковини шкірка іноді може спричиняти дискомфорт, тому в такому разі радять або очищати картоплю, або зменшувати порції.

Водночас дієтологи наголошують: сама картопля не є продуктом із високою калорійністю, як часто вважають. Найбільше на поживність готової страви впливають додаткові інгредієнти — жирні соуси, велика кількість масла чи обсмажування. Натомість молоду картоплю часто поєднують із кропом, натуральним йогуртом або невеликою кількістю оливкової олії.

