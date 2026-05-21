Яку молоду картоплю не потрібно купувати: поради фахівців

Молода картопля

Як розпізнати високий вміст нітратів

Головна небезпека ранньої картоплі, яка з’являється на прилавках навесні та на початку літа, полягає у підвищеному ризиці наявності великої кількості азотних добрив. Бажаючи прискорити дозрівання плодів та збільшити їхню масу, виробники іноді перевищують допустимі норми стимуляторів росту. Фахівці Держпродспоживслужби рекомендують ретельно оцінювати зовнішній вигляд овочів безпосередньо під час покупки.

Першим індикатором якості є щільність і розмір бульб. Спеціалісти рекомендують обирати картоплини виключно середнього розміру. Надто великі та ідеально гладкі картоплини мають викликати настороженість, адже це є прямою ознакою активного застосування хімічних добрив під час вирощування.

Якщо при натисканні нігтем на бульбу в утвореному заглибленні з’являється вода, це підтверджує надлишок хімічних речовин та вологи. Наявність зелених ділянок на шкірці також свідчить про накопичення соланіну — небезпечної токсичної речовини, яка утворюється під тривалим впливом світла.

Особливості шкірки, хвороби та приховані дефекти

Шкірка свіжої та якісної молодої картоплі є головним індикатором її віку та безпеки. У якісного продукту вона завжди надзвичайно тонка, напівпрозора і легко злущується навіть від мінімального тертя пальцями. Якщо ж верхній шар бульби щільний, загрубілий або зчищається лише за допомогою ножа, це вказує на спробу продати старий врожай під виглядом молодого або на серйозні порушення технології вирощування.

Придбання картоплі з ознаками потемніння або чорними плямами є вкрай небезпечним через ризик ураження фітофторозом. Ця агресивна хвороба активно розвивається всередині м’якуша, тому на початкових етапах її прояви можуть бути майже непомітними зовні, проте весь плід швидко стає непридатним до споживання.

Експерти наполегливо рекомендують обирати лише цілі овочі, оскільки будь-які глибокі надрізи чи механічні пошкодження стають відкритими воротами для проникнення бактерій та інфекцій із ґрунту, а темні плями на поверхні свідчать про запуск процесів гниття.

Порівняння митої та немитої картоплі

Різниці за складом чи користю між митою та немитою молодою картоплею немає. Однак купувати миту картоплю набагато безпечніше з практичної точки зору. На чистих бульбах відразу видно всі небезпечні дефекти — зелені ділянки, чорні плями, тріщини та ознаки хвороб, які продавці часто маскують під шаром сухого чи вологого бруду.

Рекомендації експертів щодо зберігання та кулінарної обробки

Фахівці з безпеки харчових продуктів наполегливо рекомендують купувати першу картоплю виключно в офіційних місцях торгівлі, де продавці можуть надати результати лабораторних досліджень. Також не варто купувати цей овоч великими запасами — молоду картоплю радять споживати одразу після придбання. Якщо виникла потреба в короткостроковому зберіганні, продукт необхідно тримати у темному місці (у щільному пакеті або під цупкою тканиною), щоб запобігти утворенню отруйного соланіну.

Певні ознаки непридатності можуть проявитися вже безпосередньо на кухні. Ознакою неякісного або перенасиченого хімікатами продукту є занадто довге варіння, а також поява будь-якого стороннього підозрілого запаху під час приготування. Вживати таку їжу фахівці не рекомендують.

