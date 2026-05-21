Одна з країн накинулася на Україну і вимагає вибачень: що сталося

Прапор Греції / © pixabay.com

Реклама

У Греції заявляють, що Україна має перепросити за морський дрон з вибухівкою, який виявили біля популярного курортного острова Лефкада. Афіни вимагають гарантій від Києва, що такі інциденти більше не повторяться.

Про це заявив міністр оборони Греції Нікос Дендіас повідомляють CNN Greece та SKAI .

Очільник грецького Міноборони заявив, що «немає жодних сумнівів, що це український морський безпілотник», який був «особливо небезпечним».

Реклама

З його слів, БпЛА становив загрозу для цивільних суден у морі та міг призвести до людських жертв. Він навів приклад можливого зіткнення безпілотника з пасажирським кораблем.

«Якби будь-який круїзний лайнер рухався з Венеції до Східного Середземномор’я і потрапив на цей маршрут, і зіткнувся з цим об’єктом, цей лайнер міг би піти на дно», — заявив Нікос Дендіас.

Він також додав, що через таку загрозу Україна «нам винна дуже велике вибачення».

«Окрім вибачень, Україна має надати нам абсолютну гарантію того, що щось подібне більше не повториться в нашому регіоні», — наголосив він.

Реклама

Водночас міністр уточнив: поки що жодних офіційних демаршів не було зроблено. Афіни очікують на офіційне надсилання висновків від Генштабу до Міністерства закордонних справ, перш ніж вживати офіційних заходів.

Дрон у водах Греції

Усередині травня влада Греції заявила, що розслідує появу бойового дрона біля своїх берегів. Апарат упав поблизу острова Лефкада в Іонічному морі після того, як оператори втратили над ним керування і дрон збився з маршруту.

Апарата може бути українським морським дроном Magura V3. Ймовірно, його потенційною ціллю могли бути російські нафтові й газові судна у Середземному морі.

Дата публікації 15:40, 19.05.26 Кількість переглядів 19 Естонія вперше збила дрон, який порушив повітряний простір країни

Новини партнерів